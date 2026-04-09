"Aunque Trump se ha distraído con Irán y ha dado oxígeno a la isla, antes de verano vamos a ver algo en Cuba para forzar el cambio de régimen"

La situación de Cuba vuelve a abrir una grieta en la política de Washington. Mientras la administración Trump recrudece la presión sobre la isla, dos congresistas demócratas han viajado a La Habana para denunciar el impacto del bloqueo y explorar una negociación. Este escenario fue analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el periodista Ángel Expósito puso 'El Foco' junto a David Alandete, corresponsal en Washington.

Según Alandete, el régimen de Díaz-Canel muestra una "clara y abierta desesperación" por evitar un colapso similar al de Venezuela. Sin embargo, la estrategia de Trump es de una dureza extrema. "Lo que le ha dado oxígeno, porque ya lo hemos comentado tú y yo en alguna ocasión, es que Trump se ha distraído con Irán", ha explicado el corresponsal. A pesar de esta pausa, se mantiene un bloqueo 'de facto' al petróleo, con la excepción de algunos petroleros rusos autorizados tras una petición de Vladimir Putin.

La presión de la Casa Blanca es "la mayor en muchas décadas", incluyendo el corte de remesas y amenazas a países que suministren energía a la isla. En medio de esta asfixia económica, con un país que se hunde entre apagones y miseria, el régimen busca resistir. El pulso entre la Casa Blanca y el castrismo se ha recrudecido hasta un punto en el que Cuba negocia una rendición con Estados Unidos para evitar el colapso.

EFE Personas participan en una manifestación este martes, en el parque Mariana Grajales en La Habana (Cuba)

La visita de los demócratas a la isla

En contraposición a la estrategia republicana, los congresistas demócratas Pramila Jayapal y Jonathan Jackson han realizado un viaje de cinco días a la isla. Allí se han reunido con el presidente Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez para, según la Casa Blanca, ofrecer una "especie de legitimación del régimen", lo que ha provocado un profundo malestar en Washington.

Para un sector importante del Partido Demócrata, el principal problema de Cuba no es solo la dictadura, sino "el embargo, un embargo que lleva firma republicana". Recuerdan que durante la administración de Barack Obama se produjo un 'deshielo' en las relaciones. La visita ha generado un notable enfado, especialmente en figuras de origen cubano como el senador Marco Rubio.

El gran mal de Cuba no es la política de la dictadura o la represión, que lo es, pero sobre todo es el embargo"

La respuesta del régimen castrista

En mitad de la tormenta, el régimen cubano ha intentado realizar algunos "gestos aperturistas" para calmar la presión. Entre ellos se encuentran la facilitación de inversiones de exiliados desde Miami y una cooperación puntual con autoridades estadounidenses para agilizar deportaciones. El gesto más sonado ha sido el anuncio del perdón de más de 2.000 presos.

EFE Fotografía tomada de la cuenta oficial en X de Unión Cuba-Petróleo @Cubapetroleo1 que muestra el buque petrolero ruso Anatoli Kolodkin

Sin embargo, este anuncio ha sido recibido con escepticismo. Como señaló Alandete, el régimen "no ha aclarado con transparencia quiénes son exactamente". La gran duda es si entre ellos hay presos políticos, ya que la represión sobre la disidencia se mantiene. A pesar de los intentos demócratas por ver un margen de negociación, y de que el Vaticano ha mediado para la liberación de presos, la Casa Blanca no considera el gesto suficiente.

Máxima presión antes del verano

Las fuentes de David Alandete en la Casa Blanca confirman que la promesa de liberar a los presos "no ha calmado las aguas". La conclusión del corresponsal es clara: la campaña de máxima presión se reanudará en cuanto baje la tensión con Irán. "Yo creo que antes de verano vamos a ver algo, alguna estrategia, algún gesto por parte de Trump para forzar ese cambio en Cuba", ha sentenciado.