"Trump busca en Cuba un cambio de régimen negociado y el modelo es España, una transición pacífica que permita una democratización a lo largo de los meses o años"

La estrategia de Estados Unidos sobre Cuba se ha convertido en una de las claves de la política exterior de la administración Trump. En el programa 'La Linterna' de COPE, el corresponsal en Washington, David Alandete, ha analizado junto a Ángel Expósito la nueva hoja de ruta estadounidense, que pasa por acelerar la presión sobre la isla utilizando el combustible como principal palanca de cambio. La Casa Blanca está combinando la asfixia energética con contactos discretos dentro del régimen castrista para sentar las bases de una transición.

Negociaciones discretas para el cambio

Según ha desvelado Alandete, se están produciendo "negociaciones muy discretas" que comenzaron entre la CIA y miembros del castrismo en México. Sin embargo, la novedad reside en que ahora existen "conversaciones directas" entre el jefe diplomático norteamericano, Marco Rubio, y uno de los nietos de Raúl Castro, Raúl Rodríguez Castro", con el objetivo de pactar un cambio controlado en la isla.

La asfixia energética como palanca

La medida que ha precipitado esta nueva fase de la crisis es el embargo petrolero. El corte unilateral del envío de crudo desde Caracas a La Habana ha supuesto un golpe crítico para la economía cubana. Teniendo en cuenta que la isla solo puede producir el 70% del petróleo que necesita, ese 30% restante se ha convertido en un problema mayúsculo. La situación se agrava porque México también ha cortado el suministro por orden de Trump, quien además ha amenazado con aranceles a otros países que sigan enviando energía, una situación que tiene a Cuba al borde del colapso por la escasez de combustible.

EFE Una persona abastece con combustible un vehículo este jueves en La Habana (Cuba)

El impacto de estas medidas ya se percibe claramente en la isla. Activistas por los derechos humanos han informado de "larguísimas colas" y un aumento de la carestía. Sin embargo, el factor diferencial ahora, según el corresponsal de COPE, es que la crisis está afectando a los estratos más altos del régimen. "Quienes estaban en el sector del transporte y del turismo, que son los jerarcas y sus hijos, son los que se están resistiendo, y ahí ya empieza a haber un daño hacia los estamentos más altos", ha señalado Alandete.

El modelo de la Transición española

El objetivo de Washington no es un "relevo forzado" como el que se intentó en Venezuela con Maduro, sino un "cambio de régimen negociado", tal y como suele expresar el secretario de Estado. En este contexto, el modelo a seguir es España. Este vínculo entre Cuba y España inspira la búsqueda de "una transición pacífica que permita una democratización que no sea inmediata, sino que se prolongue a lo largo de los meses o años". Una estrategia que evidencia la voluntad de no olvidar a Cuba.

EFE Una persona prepara alimentos en un fogón con leña este martes, en La Habana (Cuba)

Desde la Casa Blanca, el corresponsal de COPE también informó de la reacción de Donald Trump a la decisión del Tribunal Supremo sobre los aranceles. El presidente se mostró "desafiante" y, aunque acatará el fallo, ha anunciado que firmará un decreto para aplicar un "10% universal de aranceles" con otros baremos, utilizando los recursos a su alcance para mantener su política comercial.