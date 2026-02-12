No podemos olvidar Cuba

Cuba se encuentra en una situación crítica. Tras casi setenta años de dictadura comunista, la isla caribeña ha sufrido un paulatino deterioro de sus condiciones de vida que, durante décadas, estuvo amortiguado por la ayuda brindada por sus aliados. Con la intervención estadounidense en Venezuela y las restricciones impuestas que impiden la llegada de petróleo desde el exterior, el pueblo cubano se encuentra al borde del colapso humanitario. El nuevo mapa geopolítico mundial hace cada vez más difícil romper el bloqueo con el que Trump intenta agotar al régimen castrista. Por desgracia, es la población cubana, empobrecida y castigada tras décadas de dictadura, la que sirve de rehén para intereses que en muchas ocasiones le resultan lejanos.

España debería asumir un papel protagonista para promover la llegada de un marco político de libertades y garantías. El compromiso de España con Cuba debería convertirse en una prioridad, y sobre nuestra conciencia pesará haber mantenido un papel tan secundario durante tantas décadas de dictadura. La situación actual roza la emergencia humanitaria y deberíamos invertir esfuerzos diplomáticos, políticos y económicos en intentar proteger al pueblo cubano de una circunstancia política ajena a su propia decisión. Como tantas veces en la historia, es la gente sencilla la que acaba sufriendo en su propia piel los intereses y la agenda privada de tiranos propios y de potencias remotas.