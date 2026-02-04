El régimen cubano en la encrucijada

Donald Trump y Marco Rubio, el tándem de la Casa Blanca para América Latina, están logrando asfixiar al régimen cubano a base del bloqueo energético y comercial. Si el petróleo venezolano ya no llega a Cuba, la siguiente amenaza es que tampoco llegue petróleo mexicano, como establece una orden ejecutiva del presidente Trump. Cualquier país que transporte petróleo a Cuba sufrirá la imposición de aranceles.

Ante la presión más que real, y a pesar de los desmentidos, la cancillería cubana parece dispuesta a mantener un “diálogo respetuoso y recíproco” con Estados Unidos que abra la posibilidad a algún tipo de acuerdo bilateral. Es lo que Delcy Rodríguez ha acabado haciendo, aunque esto implique traicionar a su mentor.

La tensión que deriva de la presión es de tal magnitud que el pasado domingo el Papa se refirió a la situación cubana tras el Angelus.

Lo hizo en línea con el más reciente mensaje publicado por los obispos cubanos. Cuba está al borde de una explosión social sin precedentes, si el régimen no cede. El sufrimiento del pueblo cubano no es una novedad. En Cuba falta de todo, desde comida y medicinas, hasta las mínimas libertades políticas y civiles. Trump y Rubio han subido la apuesta hasta límites insostenibles y es a Díaz Canel a quien le corresponde mover ficha.

Él, más que nadie, sabe que en este momento de la historia ya no queda otra salida que la de colaborar con quien ha ganado la partida. La necesidad de los cubanos se ha convertido en el imperativo moral y político.