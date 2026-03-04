"En España estamos en el nivel de alerta 4, que es uno por debajo del máximo estipulado, es riesgo alto de sufrir un atentado, pero llevamos así 10 años"

El periodista Alejandro Requeijo, en el programa 'La Linterna' de la cadena COPE, ha detallado las conclusiones de la última reunión de la mesa de valoración de la amenaza terrorista celebrada este miércoles en el Ministerio del Interior. Esta reunión, de carácter ordinario, ha adquirido una relevancia especial al ser la primera desde el inicio de la escalada bélica en Oriente Medio, manteniendo el nivel de alerta antiterrorista en 4 sobre 5.

Este nivel, que se traduce en un riesgo alto de sufrir un atentado, lleva instaurado en España de forma ininterrumpida durante diez años, concretamente desde los atentados yihadistas de 2015 en Francia y Túnez. Fuentes expertas insisten en desmentir los bulos que circulan periódicamente sobre un aumento secreto del nivel de alerta, confirmando que la situación se mantiene estable a pesar de la coyuntura.

Refuerzos específicos desde el 7 de octubre

Aunque el nivel general no se ha modificado, sí se han aplicado refuerzos específicos desde los atentados de Hamás en Israel el 7 de octubre y la posterior respuesta israelí. Estas medidas implican una vigilancia extrema en lugares considerados sensibles, como sinagogas, el cementerio judío, comercios judíos y la embajada de Israel en Madrid, ante la posibilidad de ataques islamistas como los ocurridos en Francia y Bélgica.

Como ejemplo de esta situación, una fuente presente en un reciente acto para conmemorar los 40 años de relaciones diplomáticas entre España e Israel describió las medidas de seguridad como descomunales. A pesar de ser un evento reducido, sin publicidad previa y celebrado en un lugar discreto, el despliegue evidencia la tensión actual y la precaución de las autoridades.

La amenaza persistente del yihadismo

La coyuntura internacional influye directamente en perfiles radicales, permeables a la propaganda antioccidental y antisionista. Prueba de ello es la operación de la Policía Nacional detuvo a cuatro jóvenes por adoctrinamiento yihadista apenas dos semanas después del 7 de octubre, tras detectar un incremento de su actividad. A pesar de los esfuerzos, un alto mando de la lucha antiterrorista admite que "algún día se nos colará alguno, pero lo tenemos bastante controlado".

A esta amenaza se suma la influencia de países como Irán, principal referente del mundo musulmán chií y acusado en múltiples ocasiones de financiar el terrorismo internacional e instigar atentados selectivos fuera de sus fronteras. El reciente ataque a Alejo Vidal-Quadras es un ejemplo que se investiga en esta línea.

¿Es operativo mantener la misma alerta?

Sobre la idoneidad de mantener un nivel de alerta estático durante una década, fuentes policiales y políticas admiten en privado que no es especialmente operativo, comparándolo con una cuerda que de tanto tensarla "al final se destensa". Sin embargo, la decisión de rebajar la alerta se enfrenta a una pregunta sin respuesta sencilla, tal como resume una fuente: "¿A ver quién es el guapo que baja el nivel y luego le pone una bomba?".

A pesar de todo, España ha experimentado muchas menos incidencias que los países de su entorno durante esta década. De hecho, fuentes de la lucha antiterrorista recordaron que 2023 fue el año con más detenidos por terrorismo yihadista desde los atentados del 11-M en Madrid, lo que demuestra un esfuerzo constante de las fuerzas de seguridad.