La UE investigará a una popular marca de ropa en Europa por sus mensajes a los clientes: factura 702 millones de euros en España

Varias organizaciones europeas de consumidores, entre ellas las españolas, han presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea contra Shein, la gigante plataforma china de moda low cost, por emplear lo que definen como "técnicas comerciales engañosas". Según los denunciantes, la empresa utiliza estrategias digitales diseñadas para manipular psicológicamente a los usuarios, incentivando el consumo excesivo mediante trucos algorítmicos y presión emocional.

La polémica estalló después de que numerosos clientes europeos reportaran sentirse "bombardeados" por mensajes personalizados, falsas alertas de escasez y un diseño de interfaz que dificulta el control del gasto. "Me llegan constantemente ofertas que me incitan a comprar cosas que no necesito, desde bikinis —y ya tengo demasiados— hasta utensilios de cocina", relató una consumidora durante un debate en el programa La Linterna de COPE. Otros usuarios describieron el fenómeno como un "bucle compulsivo" alimentado por descuentos relámpago y un scroll infinito que elimina los límites virtuales de la compra.

Los "patrones oscuros", bajo la lupa de Bruselas

Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, explicó que las acusaciones se centran en los llamados patrones oscuros (dark patterns), técnicas de diseño digital que distorsionan la libertad de decisión. Entre las más controvertidas destacan el confirm shaming —que culpabiliza al usuario si rechaza una opción de compra—, el nudging —bombardeo de notificaciones para forzar acciones— y la manipulación de la percepción de stock ("¡Solo quedan 3 unidades!").

Borja Adsuara, experto en derecho digital, matizó que el caso refleja un dilema regulatorio: "Exigimos que la UE nos proteja de nosotros mismos. Shein y otras plataformas nos conocen mejor que nuestras familias: analizan nuestros gustos y nos muestran productos adictivos en cadena". La Comisión Europea, que ya investigaba a Shein por posibles prácticas desleales, deberá ahora decidir si estas tácticas violan la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, que prohíbe explotar la "vulnerabilidad cognitiva" de los consumidores.

"El problema es la falta de responsabilidad personal"

La periodista económica Pilar García de la Granja, colaboradora habitual de La Linterna, sorprendió con un contundente alegato contra lo que calificó como "infantilización del consumidor". En su intervención, comparó las tácticas de Shein con las estrategias clásicas de los supermercados: "¿Acaso nos engañan por colocar los chocolates en la caja? La libertad implica saber decir 'no' y asumir que el ahorro es una decisión personal, no una obligación del Estado".

García de la Granja criticó que las autoridades europeas estén asumiendo un rol paternalista: "Si seguimos delegando en Bruselas la capacidad de elegir, perdemos lo esencial: nuestra autonomía. ¿Dónde queda la educación financiera?". Su postura, sin embargo, generó réplicas entre oyentes que recordaron estudios de la OCU: el 78% de los compradores online en España reconoce haber realizado compras impulsivas inducidas por este tipo de técnicas.

El precedente de las "big tech" y los plazos de la UE

El caso de Shein no es aislado. Gigantes como Amazon o Apple han sido multados en la UE por dark patterns que inflaban suscripciones o dificultaban la cancelación de servicios. La diferencia, según fuentes comunitarias, es la escala "agresiva" del modelo de Shein: su algoritmo prioriza productos trending con rotación ultrarrápida —el 70% de su catálogo se renueva semanalmente— y su público objetivo son jóvenes con menor conciencia de gasto.

Las organizaciones de consumidores piden a Bruselas que obligue a Shein a verificar la autenticidad de sus mensajes de escasez y reseñas, además de implementar un diseño ético. La empresa, por su parte, asegura cumplir "todas las normativas locales" y atribuye las críticas a "malentendidos culturales". Mientras, el debate sigue abierto: ¿debe la ley proteger a los ciudadanos de sus propias decisiones o fomentar una sociedad más crítica? Con la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA) en vigor, Europa podría sentar un precedente global.