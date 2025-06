Paco González, contundente con Messi y el Inter de Miami en el Mundial de Clubes: "Da penilla"

El PSG pasó por encima del Inter de Miami en los octavos de final del Mundial de Clubes y avanzó a los cuartos de final, donde se enfrentará al Bayern de Munich el próximo sábado 5 de junio.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Los jugadores del PSG celebran el 3-0 contra el Inter Miami

EL PSG ARRASA AL INTER MIAMI DE LEO MESSI

El equipo entrenado por Luis Enrique ganó 4-0 y demostró en tan solo 45 minutos porqué es el campeón de la Champions League. Pero, tras endosar una 'manita' al Inter para convertirse en campeón de Europa, los franceses quieren más y buscan ser el primer ganador del Mundial de Clubes.

El Inter de Miami no es un rival de entidad para medir el nivel del conjunto parisino. Pero, pese a ello, han sido la gran sorpresa de la competición superando una fase de grupos en la que tuvieron que enfrentarse a Palmeiras, Oporto y Al Ahly.

Dale Zanine-Imagn Images/Sipa USA / Cordon Press Messi se lamenta durante el PSG - Inter Miami

Messi, sin lugar a dudas, es la estrella del Inter de Miami y suyo fue el gol del único triunfo que ha logrado en el torneo el equipo entrenado por Javier Mascherano. En la MLS, el argentino sigue brillando y siendo determinante. Y con Argentina el objetivo es claro: jugar el Mundial 2026. Pero su nivel sigue siendo objeto de debate.

LA CONTUNDENTE OPINIÓN DE PACO GONZÁLEZ VIENDO A MESSI EN EL MUNDIAL DE CLUBES

Juanma Castaño recordaba a los comentaristas de 'El tertulión de los domingos' el debate sobre si Messi podría jugar ahora mismo en un equipo 'top' de Europa, algo de lo que se habló también en la retransmisión de Tiempo de Juego y donde Manolo Lama dejó clara su opinión.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Messi, durante la derrota del Inter Miami contra el PSG

Paco González también quiso dar su punto de vista y dijo: "Para mí ni de coña". Y agregaba: "En la primera parte he visto la mayor diferencia de nivel entre dos equipos en todo el Mundial de Clubes. El Inter de Miami, supongo que porque el PSG es más fuerte que el Bayer, no ha salido de su campo. Y con el 4-0 al descanso, es como si hubieran dicho que el partido estaba acabado".

El director de Tiempo de Juego iba más allá y centraba su opinión en jugadores como Messi, Jordi Alba o Busquets. "No le veo que estén a un gran nivel y me da hasta cierta penilla ver a jugadores que has admirado así, que no dan para más".

Y agregaba para finalizar: "Entiendo que decidan ir a Estados Unidos o Arabia a seguir jugando, a competir y a ganar dinero. Pero deportivamente me da un poco de penilla".

