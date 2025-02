Un abogado explica qué va a pasar con los productos de Shein y Temu de menos de 150€ tras los aranceles: "Es imposible"

Cada vez son más las personas que prefieren comprar por Internet antes que en las tiendas físicas. Este hecho puede deberse al auge de los portales chinos de venta, que suelen ser más baratos que el resto de las marcas. Estos son Aliexpress, Temu o el gigante de la moda asiática low cost, Shein.

Además, las redes sociales se llenan cada vez más de vídeos en los que las influencers muestran los productos que les mandan estas marcas, un momento que aprovechan para ofrecer cualquier tipo de descuento a sus seguidores a cambio de reseñas.

En 'La Tarde' de COPE, se han recogido testimonios para saber si cada vez recurrimos más a ellas. Y así es. LLama la atención la cantidad de productos que se pueden comprar a un precio bajo, aunque como contaba un joven, la calidad no siempre es del todo buena.

¿Son legales los productos que venden shein o temu?

Y hablando del precio, se puede decir que, de los 12 millones de paquetes de bajo valor que llegan a la Unión Europea, prácticamente once llegan de China, lo que se resume en un 91%. Es por ello por lo que no pagan aranceles, una situación que puede cambiar dado que Bruselas ha puesto el foco en esta plataforma. Y es que, tan solo quiere asegurarse de que cumple con la legislación comunitaria y que no vende productos ilegales.

Miguel Crespo Morán, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, explicaba a Pilar García Muñiz el contenido del informe que publicaban esta misma semana con datos de Dinamarca, Italia y Reino Unido. El resultado de las pruebas realizadas ponía de manifiesto la poca seguridad de algunos de los productos vendidos en Temu, que van desde cosméticos a juguetes infantiles.

En cuanto a los controles de seguridad, apuntaba que "no es el mismo control el que se hace en una tienda que en lo que se envía online". Además, las empresas de logística están desbordadas ante los millones de envíos que llegan cada día.

¿qué pasará al aplicar los aranceles?

Añadía que "los aranceles son una manera de reforzar las fronteras", y para aumentar los controles. Y es que, los paquetes que proceden de China y que son enviados por Aliexpress o Shein, no tienen derechos arancelarias, aunque se paga el IVA.

EFE Tienda física de Aliexpress

Finalizaba al apuntar lo que se necesita para saber si lo que compramos y luego consumimos es del todo correcto. Tan solo, "hay que pensar en la seguridad del producto para la salud, aunque también para el medioambiente".