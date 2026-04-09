Oscar Perelli, vicepresidente de Exceltur: "La incertidumbre en Oriente Próximo está desviando turistas a España"

La patronal turística Exceltur ha presentado sus últimas previsiones, que apuntan a un ‘efecto refugio’ derivado del conflicto en Oriente Medio. Según explicó Óscar Perelli, vicepresidente de la organización, en el programa 'La Linterna' de COPE, la incertidumbre en destinos competidores está desviando viajeros hacia España, lo que podría impulsar la temporada de verano.

España, un destino seguro

Perelli ha detallado que la incertidumbre está llevando a los viajeros a reorientar sus vacaciones hacia destinos seguros. El año pasado, las zonas ahora afectadas por el conflicto recibieron 180 millones de turistas, muchos de ellos procedentes de los mismos mercados europeos que visitan España. Ahora, estos viajeros buscan alternativas para sus vacaciones, especialmente en segmentos como el de sol y playa, donde “el Mediterráneo Europeo y especialmente España está muy bien posicionada”.

Puede ser que crezcan más los costes que las ventas Oscar Perelli Vicepresidente de Exceltur

EFE Una turista disfruta del buen tiempo en una céntrica plaza de Valencia

El 93% de todos los contratos ya son indefinidos Oscar Perelli Vicepresidente de Exceltur

La amenaza del alza de costes

Pese al posible aumento de la demanda, existe una gran preocupación por el incremento de los costes. Perelli ha advertido de que esta crisis tiene un claro reflejo en los gastos, afirmando que “puede ser que crezcan más los costes que las ventas”. El principal factor es el coste del transporte, directamente afectado por los precios del petróleo, un elemento crucial para el sector aéreo, por donde llegan el 80% de los turistas extranjeros a España.

FITUR: El año dual España-India, el turismo de congresos, el ámbito gastronómico en torno a la tapa y el cine como territorio para los rodajes centran la apuesta del Ayuntamiento de Valladolid en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que fue inaugurada hoy en Ifema (Madrid) por Sus Majestades los Reyes, en una edición marcada por la tragedia ferroviaria de Adamuz. La gastronomía en torno al mundo de la tapa y la ciudad como escenario de rodajes complementa la oferta de la capital, pero, ¿y la provincia?CHICO FITUR: El turismo rural se consolida como una alternativa al tradicional modelo de sol y playa con un dato revelador: un dato revelador es que el 90% de la oferta de turismo rural en Castilla y León se encuentra en poblaciones de menos de 500 habitantes. Para poner en valor este turismo pegado a la naturaleza y a las raíces de Castilla y León, Luis chico, portavoz de la asociación de turismo rural ha ensalzado en FITUR el valor de un turismo que ofrece lo que busca el turista: la tranquilidad, el contacto con la familia y el disfrute del interior, una tendencia que posiciona a la comunidad en un lugar destacado. El turismo rural se consolida como oferta en FITUR

Previsiones para un buen verano

Exceltur ya esperaba un buen año antes del conflicto, con previsiones de un crecimiento moderado pero sano. Perelli ha destacado que el sector ya mostraba una tendencia positiva, con un mayor crecimiento en gasto que en afluencia y una mejora en la calidad del empleo. Como ejemplo, ha señalado que “el 93% de todos los contratos ya son indefinidos” y que el crecimiento salarial se sitúa por encima de la media de otros sectores.

La seguridad se ha convertido en un factor decisivo para los viajeros, no solo en términos de integridad física, sino también de certeza logística. Los turistas quieren la garantía de que podrán disfrutar de sus vacaciones y regresar sin contratiempos. En este sentido, Perelli ha hecho un llamamiento para que se solucionen los problemas detectados en infraestructuras clave, como “la conectividad ferroviaria”, para poder responder con eficacia a un posible aumento de la demanda.