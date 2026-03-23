Javier Zori, periodista de viajes: "Una oportunidad única para ir ahora mismo es Egipto; he hablado con guías que están allí y todos me lo han dicho"

La incertidumbre generada por la guerra en Oriente Medio ha provocado que muchos viajeros se pregunten si es seguro viajar a Egipto. El periodista de viajes, Javier Zori, ha abordado esta duda, y sus conclusiones, junto a las de otros expertos del sector, ofrecen una visión clara sobre la situación actual del país.

La postura oficial del Ministerio

El Ministerio de Asuntos Exteriores español no desaconseja viajar a Egipto. Según la información oficial, el país "cuenta con un buen nivel de seguridad general con una mejora notable en los últimos años". A esto se añade que la mayoría de los vuelos a Egipto operan directamente desde Europa, por lo que no se ven afectados por posibles cierres del espacio aéreo en la región del Golfo Pérsico.

El diagnóstico de guías y turoperadores locales consultados por Zori ha sido unánime: "Egipto está normal". De hecho, varios de ellos han señalado que la situación actual representa "una oportunidad única para viajar allí por el descenso que se prevé de turistas", lo que podría permitir una experiencia de viaje más tranquila y menos masificada.

Ahora es una oportunidad única para viajar a Egipto por el descenso de turistas" Javier Zori Periodista de viajes

El impacto en las agencias de viajes

La visión desde las agencias de viajes confirma la complejidad del panorama. Nuria Ruiz, vicepresidenta de la Asociación de Agencias de Viajes de La Rioja, ha explicado en COPE Rioja que, si bien se han cancelado o aplazado los viajes a la "zona cero" del conflicto en Oriente Medio, Egipto se mantiene como "un sitio seguro para ir".

Para los destinos directamente afectados por el conflicto, Ruiz ha sido tajante al afirmar que "no es viable ahora mismo", lo que ha llevado a cancelaciones y a la suspensión de operativas. Sin embargo, ha querido tranquilizar a los viajeros, asegurando que la prioridad de las agencias es la seguridad: "Somos las primeras no interesadas en meternos en la boca del lobo", ha destacado, añadiendo que nunca recomendarán un destino que suponga un riesgo.

En cuanto a otros destinos cercanos, como Turquía, la situación es similar. Estambul sigue considerándose una zona tranquila, aunque se desaconseja por completo acercarse a la frontera con Irán. La recomendación general del Ministerio es viajar solo por zonas turísticas como El Cairo, Alejandría, Luxor, Asuán y la costa del Mar Rojo, evitando la frontera con Gaza.

Alternativas y el auge del turismo nacional

Ante el bloqueo de ciertos destinos en Oriente Medio, los viajeros españoles están desviando su interés hacia nuevas alternativas para las próximas vacaciones. América, otros países de Europa como Portugal, así como el Caribe y Estados Unidos, se perfilan como las principales opciones.

En este contexto, el turismo nacional se consolida una vez más como "un refugio". Esta creciente demanda interna podría, según los expertos del sector, provocar un incremento en los precios de las reservas nacionales durante las próximas semanas, especialmente de cara a la Semana Santa.