Javier Santacruz, economista: "Lo del Gobierno e Indra es intervencionismo puro y duro"

La reciente salida de Ángel Escríbano como presidente de Indra y su reemplazo por Marc Murtra, candidato propuesto por la SEPI, ha encendido las alarmas sobre el creciente intervencionismo del Gobierno en empresas estratégicas. Este movimiento, analizado por el economista y profesor del IEB, Javier Santacruz, en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito, se suma a operaciones similares en compañías como Telefónica y plantea serias dudas sobre el futuro del gobierno corporativo en España.

Un intervencionismo puro y duro

Para Santacruz, la situación es clara: se trata de un intervencionismo "puro y duro" que se ha intensificado desde la pandemia. Según el economista, estos movimientos "han vulnerado las normas más básicas de la transparencia y del gobierno corporativo", permitiendo que la presión del Estado sea suficiente "como para quitar y poner presidentes y consejeros", no solo dominicales, sino también independientes.

La confianza empresarial cuesta mucho labrarla y muy poco destruirla" Javier Santacruz Economista y profesor del IEB

EFE El presidente de Indra, Ángel Escribano

El experto ha recordado que España fue un "gran ejemplo de liberalización y de apertura al exterior" con las privatizaciones de los años 90. Sin embargo, ahora el país parece ir en "el camino contrario", una senda que destruye la credibilidad empresarial. "La confianza empresarial cuesta mucho labrarla y muy poco destruirla", ha sentenciado Santacruz, alertando del daño que estas prácticas infligen en el tejido empresarial.

Consecuencias para empresas y clientes

Javier Santacruz ha advertido de que el "histórico que tenemos de los ejecutivos" nombrados por afinidad política "no ha sido precisamente positivo para el rendimiento de las compañías, y mucho menos para los accionistas", quienes son los primeros en sufrir estos vaivenes. Además, ha añadido que los clientes también se ven perjudicados al recibir "una restricción artificial a la competencia", lo que a menudo se traduce en un servicio "caro y peor".

Que los sindicatos impongan a quién tienen que poner en los consejos, eso es desde luego un auténtico disparate" Javier Santacruz Economista y profesor del IEB

EFE El nuevo vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo

La "mala copia" del modelo alemán

Sobre la propuesta de incluir a los sindicatos en los consejos de administración, Santacruz la ha calificado de "horrorosa" y "una mala copia del modelo alemán". Ha explicado que se confunde la propiedad de la empresa, que corresponde a los accionistas, con la representación de los trabajadores. "Que los sindicatos impongan a quién tienen que poner en los consejos, eso es desde luego un auténtico disparate", ha afirmado, esperando que la medida no prospere.

Finalmente, el economista ha comparado la SEPI española con sus homólogas europeas, señalando que la "gran diferencia está en la profesionalización y el grado de independencia que tienen los directivos" en otros países como Francia o Alemania. En su opinión, España ha tomado el "camino incorrecto", incrementando el peso del Estado en la gestión en detrimento de la calidad y la confianza, lo que constituye un "problema muy serio" que el país arrastrará durante años.