Yolanda Gómez, experta económica: "Es muy preocupante que la inflación subyacente se mantiene, lleva varios meses en el 2,6 y no hay manera de bajarla"

La economía española ha recibido datos importantes en el inicio del año, con varias cifras clave que han sido analizadas en el programa La Linterna de COPE con Rubén Corral. El dato adelantado del IPC de enero se ha situado en el 2,4%, una moderación en el ritmo de subida de los precios impulsada por el abaratamiento de la luz y la gasolina. Sin embargo, la cesta de la compra y los servicios continúan ejerciendo presión al alza, y los expertos centran su inquietud en la inflación subyacente. Este ritmo de subida de precios se modera, pero no sin generar debate entre los analistas.

La subyacente, el dato más preocupante

María Jesús Fernández, analista senior de Funcas, ha señalado que la inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados, "se mantiene firme en el 2.6 por 100, por tercer mes consecutivo". Esta persistencia es una señal de alerta para la fundación de la casa de oro, ya que, según la analista, "indica que sigue sin haber señales de relajación en las presiones inflacionistas".

En la misma línea, Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, ha calificado este dato como el más inquietante durante su intervención en la clase de economía del programa. "Se agradece que no suba tanto, porque subidas del entorno del 3 por 100 nos hace mucho daño al bolsillo", ha admitido, pero ha centrado su análisis en el núcleo del problema. Para Gómez, a falta de conocer la composición definitiva, el estancamiento de la subyacente es la principal advertencia.

La experta económica ha sido contundente en su valoración: "Es muy preocupante que la inflación subyacente se mantiene, lleva varios meses en el 2,6 y no hay manera de bajarla". Esta cifra, que en teoría refleja una tendencia más estable de los precios, no muestra la mejoría esperada y se convierte en el principal foco de preocupación para la economía de las familias y su poder de compra. Un inversor lo tiene claro, el dinero cada vez vale menos.

La economía crece, pero con sombras

No todos los datos son negativos. Otra de las cifras relevantes del día ha sido el crecimiento de la economía española, que aumentó un 2,8% en 2023, situándose como el dato más alto entre las economías más avanzadas de Europa. Este avance, aunque siete décimas inferior al registrado en 2022, se ha visto impulsado por factores como el fuerte consumo de los hogares y la inversión.

A pesar de este notable crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), los expertos también señalan que existen "sombras" en el horizonte. La propia economista de Funcas ha apuntado a estos elementos menos positivos, que invitan a mantener la cautela a pesar del buen comportamiento general de la actividad económica.