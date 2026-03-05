Juanma Castaño explica por qué la Real Sociedad podría llegar con ventaja a la final de la Copa del Rey con respecto al Atlético de Madrid: "Tres días antes"

El presentador de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, ha puesto sobre la mesa una de las claves que podrían decantar la final de la Copa del Rey a favor de la Real Sociedad: el calendario y el posible desgaste del Atlético de Madrid en la Champions League. Una reflexión que invita a mirar más allá del momento de forma actual de ambos equipos.

Castaño ha recordado que, si el Atlético de Madrid se clasifica para los cuartos de final de la Champions, la vuelta de esa eliminatoria podría disputarse tan solo tres días antes de la final de Copa. Esta circunstancia supondría una enorme carga física y mental para los leones, que llegarían a la cita decisiva con un partido de máxima exigencia a sus espaldas.

En contraposición, el comunicador ha descrito de forma gráfica la situación de la Real Sociedad: "Mientras tanto, la Real va a estar en el Balneario". Según Castaño, el equipo txuri-urdin tendría una preparación idílica, pudiendo "rotar en liga la semana anterior, llevarlos a la Concha, darles una piragua para que jueguen, y llegar al partido fresquísimo".

Un calendario de máxima exigencia

Durante el programa se ha planteado la posibilidad de que la UEFA programe el hipotético partido de vuelta de cuartos del Atlético un martes, para dar un día más de descanso. Sin embargo, existe "la circunstancia de que el miércoles 15 de abril haya un partido del Atlético de vuelta de cuartos de la Champions para meterte en semifinales, y 3 días después, una final de copa".

Aunque se ha mencionado que venir de un "subidón en la Champions" podría ser un impulso anímico, la principal preocupación es el nivel de desgaste. No se trata de un encuentro cualquiera, sino de un enfrentamiento que exige el máximo a nivel competitivo y físico.

La conclusión en el debate es clara y contundente, ya que la diferencia de ritmo y cansancio podría ser un factor determinante en el resultado. "El problema es que no es que sea un partido entre semana, es que son partidos al 100 por 100", sentenciaban en el programa, subrayando la magnitud del desafío que podría afrontar el Atlético de Madrid.

La final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad se celebra en Sevilla el sábado 18 de abril de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla.