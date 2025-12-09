Pilar García de la Granja, experta económica: "Y vuelven a subir las cotizaciones el 1 de enero, es decir, que por el mismo salario vas a recibir menos dinero en tu casa"

El programa La Linterna de COPE ha analizado, de la mano del presentador Ángel Expósito y la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, el nuevo récord de recaudación que esperan alcanzar Hacienda y la Seguridad Social. El Gobierno estima que ingresará la cifra récord de 190.000 millones de euros en 2026 gracias a la subida de las cotizaciones, una medida que afectará directamente al bolsillo de los trabajadores.

Menos salario a final de mes

La experta económica ha sido clara al respecto y ha lanzado una advertencia sobre el impacto de las nuevas medidas fiscales. Según ha explicado, "y vuelven a subir las cotizaciones el 1 de enero, es decir, que a mismo salario vas a recibir menos dinero en tu casa". Este descenso en la nómina se debe al incremento de las retenciones por la cuota de la Seguridad Social y por el nuevo impuesto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que entrará en vigor próximamente.

Esta situación coincide con un esfuerzo recaudatorio sin precedentes por parte del Ejecutivo. De hecho, a partir del 1 de enero los bancos informarán a la Agencia Tributaria de todos los cobros por TPV o Bizum mes a mes, tal como se detalla en las nuevas normativas fiscales para 2025. El objetivo es claro: aumentar los ingresos para sostener las cuentas públicas, aunque esto suponga una mayor presión para los contribuyentes que verán como su salario neto se reduce.

La logística, en cifras récord

Paralelamente al debate fiscal, el sector de la logística en España atraviesa un momento de máxima actividad. En el país se mueven casi 4,5 millones de paquetes al día, una cifra que refleja el auge del comercio electrónico. Las previsiones para la campaña de Navidad son optimistas, esperando alcanzar la cifra récord de 125 millones de envíos.

No obstante, este volumen masivo también presenta desafíos, como el riesgo de que entren productos falsificados a través de las aduanas. Este es solo uno de los muchos factores de incertidumbre en un panorama complejo, donde algunos analistas señalan que, como ya ha ocurrido con anterioridad, cualquier acontecimiento inesperado podría cruzarse en el camino de las previsiones del Gobierno de Sánchez para 2026.