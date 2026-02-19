Antonio Lobato, sobre el coche de Fernando Alonso: "Adrian Newey lleva 37 años en Fórmula 1 y su coche siempre ha subido al podio una vez, desde 1988 no ha fallado nunca"

El análisis de la pretemporada de Fórmula 1 en 'El Partidazo de COPE' ha arrojado un jarro de agua fría sobre las expectativas puestas en Aston Martin. Los especialistas Antonio Lobato, desde Bahréin, y Carlos Miquel, junto a Juanma Castaño, han desgranado una situación que roza el desastre para el equipo de Fernando Alonso, principalmente a causa de un motor Honda que se ha mostrado poco fiable y falto de rendimiento.

Un motor Honda 'peor que el de Audi'

Según Antonio Lobato, el rendimiento actual del Aston Martin lo sitúa "entre penúltimo y último". El gran señalado es el motor Honda, que califica como "el peor, incluso peor que el de Audi", debido a que apenas han podido rodar. La situación es tal que Lobato ha sentenciado que "es un auténtico desastre", enumerando una cascada de fallos: fugas de fluidos hidráulicos, fallos del ERS, vibraciones excesivas y una caja de cambios "demasiado brusca".

Es un auténtico desastre"

Para poner en perspectiva el problema, Carlos Miquel ha aportado datos demoledores: mientras los equipos con motor Mercedes han completado 2579 vueltas en los test, Aston Martin-Honda solo ha podido dar 273. "Les ha pillado el toro a los japoneses", ha afirmado Lobato, resumiendo los problemas de fiabilidad y rendimiento del propulsor.

Alamy Live News. Fernando Alonso, Aston Martin, durante las pruebas de F1

La legendaria racha de Adrian Newey, en peligro

La gran esperanza de Aston Martin era la llegada del reputado ingeniero Adrian Newey, pero su magia parece no ser suficiente si el motor no acompaña. "Lleva 37 años Adrian Newey en Fórmula 1 y siempre su coche ha subido al podio una vez, desde 1988 no ha fallado nunca", ha recordado Lobato, destacando que el 80% de sus monoplazas han ganado al menos una carrera. Sin embargo, ha advertido que de estadísticas no se vive y que "las rentabilidades pasadas no sirven para una rentabilidades futuras".

Aunque Newey parece tener identificado el problema del chasis y confía en solucionarlo con el trabajo en el túnel de viento, el déficit del motor es un lastre que parece insalvable a corto plazo. Si el propulsor japonés no mejora, este podría ser el primer año en la extensa y exitosa carrera de Newey en que uno de sus coches no pise el podio.

Un inicio de temporada en la 'página de los lentos'

Las consecuencias inmediatas son drásticas. El motor se debe homologar el 1 de marzo y el equipo tendrá que empezar con lo que tiene. Fernando Alonso es consciente de ello y, según Lobato, ya ha asumido que van a empezar "con un pie atrás" y que van a estar "en la página de los lentos" durante las primeras citas del mundial. La normativa podría permitirles una modificación por falta de rendimiento, pero no antes de la séptima carrera.

Van a estar en la página de los lentos"

Alamy Live News. Fernando Alonso de Aston Martin Aramco Honda en la pista durante el día 4 de la prueba de pretemporada de Fórmula 1 2026 en el Circuito Internacional de Baréin

El ambiente en el equipo refleja la gravedad de la situación. "La cara de Fernando aquí en Bahrein ha sido un poema", ha comentado Lobato, añadiendo que es imposible ocultar la decepción. En Aston Martin "se vive un auténtico funeral, están todos de de capa caída, porque el palo ha sido muy gordo", ha concluido el periodista.

A pesar del complicado panorama, Miquel ha querido recordar que las manos del piloto asturiano siguen intactas: "Nadie discute las manos", y ha apuntado que los jefes de equipo le votaron como el quinto mejor piloto del año pasado. Se cumplen 20 años desde el último mundial de Alonso y 13 años desde su última victoria, una sequía que, con la situación actual, no parece que vaya a romperse.

En cuanto a la cabeza de la parrilla, Carlos Miquel ha señalado que los grandes equipos como Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren están fuertes, y ha apostado por Mercedes como el coche "más competitivo", afirmando que "han estado disimulando". Finalmente, se ha confirmado que habrá tres carreras en la Península Ibérica en 2028, con la alternancia de Barcelona y la presencia de Madrid y el Algarve.