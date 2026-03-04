Pilar García de la Granja, experta económica: "Viene de EEUU entre el 30 y el 45 por ciento del gas licuado que consumimos, imagínate que dicen que no nos lo venden"

La sombra de un embargo comercial por parte de Estados Unidos a España sigue muy presente. Aunque la ley dificulta su aplicación, el secretario del tesoro norteamericano, Scott Bessent, ha apuntado a una justificación que podría activar el mecanismo: el riesgo para las vidas estadounidenses, acusando a España de ser "muy poco cooperativo". Este es el panorama analizado en el programa La Linterna de COPE, donde el periodista Ángel Expósito ha conversado con la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, sobre las consecuencias de la amenaza.

Ante esta situación, la Unión Europea ha ratificado su apoyo a España, recordando que el comercio exterior de los 27 se negocia en bloque. "Cualquier amenaza a un estado miembro es, por definición, una amenaza contra la Unión Europea", ha sentenciado el vicepresidente de la Comisión. En la misma línea, Pilar García de la Granja ha calificado la situación como "un enorme disparate", subrayando que "aquí nos jugamos todos mucho", en referencia a las "pymes y grandes empresas" con intereses y empleados en Estados Unidos.

EFE Presidente Donald Trump

Inquietud en el tejido empresarial

La preocupación en el mundo empresarial es palpable. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado su "profunda preocupación" y ha pedido al Gobierno "que sepan conducir esta situación". No en vano, solo el año pasado las ventas de productos españoles a Estados Unidos alcanzaron casi los 17.000 millones de euros. La tensión diplomática se ha hecho evidente cuando la Casa Blanca ha afirmado que España cooperará militarmente, algo que Moncloa ha desmentido minutos después.

Los sectores más afectados serían el industrial (aluminio, cobre, acero), el químico y el farmacéutico. Félix Arias, CEO de Fuimba, una empresa de fundiciones que exporta a EEUU, ha manifestado el temor del sector: "Ese es el miedo que tenemos, que ahora mismo volvemos a otra nueva incertidumbre". La duda, explica, es si una empresa americana se atreverá a poner un pedido nuevo en España en estas circunstancias.

La calculadora también está en manos de los productores de aceituna de mesa o vino. Carolina García, de Bodegas Valduero, lo considera "una amenaza a nuestra estabilidad y al posicionamiento de nuestro mercado, algo por lo que llevamos luchando muchos años". En total, las ventas del sector agroalimentario a Estados Unidos superan los 5.300 millones de euros.

El aceite de oliva, un sector clave

Un sector clave que tiene en Estados Unidos a su segundo mercado más importante es el aceite de oliva. Las exportaciones alcanzaron los 800 millones de euros el año pasado, un 16% del total. Eusebio García, CEO de Aceites García de la Cruz, se encuentra en una feria agroalimentaria en Los Ángeles y confirma la inquietud. "Dentro de nuestro volumen de negocio, el 50 por 100 viene a Estados Unidos", explica.

La incertidumbre ya afecta a las operaciones comerciales. García relata cómo un cliente le ha preguntado directamente: "¿Te pongo, te mando el pedido o no te lo mando, o a lo mejor me interesa más comprar en Túnez?". El empresario cree que "España se está significando de una manera que no es necesaria" y que las empresas ya están "bastante perjudicadas por el gobierno de España", por lo que considera que es momento de "ponernos de perfil".

Eusebio García explica que, aunque en teoría las sanciones no pueden dirigirse a un solo país, sí se podría aplicar un arancel a un producto concreto como el aceite de oliva para toda Europa. Esto perjudicaría principalmente a España, ya que "entre el 80 y el 90 por 100 de esas exportaciones provienen de olivos españoles". García teme que España se convierta en el "cabeza de turco".

Un país pequeño, mediano, al que si le hago daño a mí no me va a repercutir demasiado"

Impacto en la energía y los precios

La crisis diplomática también amenaza con impactar en los precios de la energía. El temor a una escalada de precios ha provocado que muchos consumidores opten por repostar antes de que suban los precios de los carburantes. Fernando de Antonio, gerente de una gasolinera en Valencia, confirma que tienen un "50 por 100 más de clientes" y que "todo el mundo que echa 10 euros está llenando".

Central Nuclear de Almaraz

Pilar García de la Granja ha explicado que el mercado del crudo es "muy elástico" y reacciona inmediatamente a cualquier problema geopolítico. Aunque el barril de Brent ronda hoy los 81 dólares, la experta advierte: "Si esto dura varias semanas, lo vamos a ver y de forma importante en los bolsillos".

Las previsiones también apuntan a un incremento en la factura de la luz. Antonio Aceituno, de Tempos Energía, avisa de que, si se produce una "escalada del gas", el verano y el otoño "se pueden presentar, desde el punto de vista de los precios eléctricos, muy complicados", ya que el gas entraría en la ecuación "con un precio muy fuerte que dispararía la factura".

En este contexto, Pilar García de la Granja ha lanzado una advertencia final, criticando la decisión de cerrar las centrales nucleares, que considera "esenciales para tener una energía asequible, barata y cercana". La dependencia energética de España queda así expuesta. "Viene de EEUU entre el 30 y el 45 por ciento del gas licuado que consumimos, imagínate que se les ocurre decir, pues ahora te lo vendo más caro, o no te lo vendo", ha concluido.