Pilar García de la Granja, experta económica: "Cuando todos los pensionistas recibieron sus nóminas, vieron que eran significativamente más abultadas las del régimen general"

El Gobierno ha tenido que ceder y trocear el decreto ómnibus que la semana pasada tumbó el Congreso. Tras una semana de incertidumbre, el Ejecutivo ha decidido llevar por separado la revalorización de las pensiones, una medida cuyo incremento se hará efectivo en cuanto reciba el visto bueno de la Cámara Baja. Desde el Gobierno se ha defendido la gestión culpando al PP, afirmando que "la victoria es de los pensionistas, que saben que el gobierno está acompañándoles y con un compromiso férreo con esa revalorización de sus pensiones".

La subida de las pensiones, al detalle

Los pensionistas han vivido una situación que recuerda a la del año pasado, aunque esta vez no notarán el cambio en sus nóminas, ya que se espera que la aprobación llegue a tiempo para el pago de febrero. La subida general será del 2,7%, en línea con la ley que exige revalorizarlas anualmente según el IPC medio interanual. Como ha informado COPE, la subida de las pensiones que aparece en la nómina de enero aumenta hasta 2.993 euros para los trabajadores del régimen alto.

Para las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la subida se eleva al 11,4%, mientras que las pensiones mínimas lo harán en un 7%. En el caso de las contributivas, que afectan a más de siete millones de nóminas del sistema de la Seguridad Social y de clases pasivas, la subida media rondará los 45 euros mensuales.

Alamy Stock Photo Jubilado relajado mirando el mar de San Sebastián

Un 'déjà vu' en la estrategia política

En el programa 'La Linterna', durante las 'Clases de Economía' con la experta Pilar García de la Granja, se ha analizado esta maniobra del Ejecutivo. La directora de 'Mediodía COPE' ha señalado que, en realidad, las pensiones de enero ya se han abonado con la subida aprobada por el Consejo de Ministros. "Cuando todos los pensionistas recibieron sus nóminas, vieron que eran significativamente más abultadas las del régimen general", ha afirmado, destacando que el asunto "ya estaba visto para sentencia y aprobado".

Cuando todos los pensionistas recibieron sus nóminas, vieron que eran significativamente más abultadas las del régimen general"

García de la Granja ha calificado la situación como "el juego este del Partido Socialista por segundo año consecutivo". Ha recordado que, hasta la llegada de Sánchez al Gobierno, la revalorización se incluía en los Presupuestos Generales del Estado. Al no haber presupuestos, el Gobierno opta por un decreto que se convierte en "una especie de batiburrillo, un bolso de Mary Poppins donde cabía todo". Una situación que ya se analizó en 'La Linterna' al conocerse el pago de las nóminas de enero.

"La empresa que maquilla a Pedro Sánchez empezó a tener suerte a partir de 2018, coincidiendo con su investidura como presidente del Gobierno"

Esta estrategia fue la que provocó el rechazo de la oposición. Partidos como el PP, Junts y VOX se negaron a votar el paquete completo, exigiendo al Gobierno que aislara la medida de las pensiones para votarla por separado. Según la experta, la postura fue clara: "Saque usted las pensiones, que yo estoy, por supuesto, de acuerdo a la revalorización", y ha recordado que "aquí el único que ha congelado las pensiones en los últimos 20 años se llama Zapatero".

Aquí el único que ha congelado las pensiones en los últimos 20 años se llama zapatero"

La otra parte del decreto ómnibus original era el llamado escudo social. Este incluía desde ayudas a los afectados por la DANA hasta una moratoria de desahucios para familias vulnerables, una medida que el Gobierno pactó con el PNV pero que sigue sin contar con el apoyo de Junts.