"En enero, las pensiones ya se han pagado por un 2,7 por ciento más, lo que va a suceder es que el Gobierno, igual que el año pasado, tendrá que trocear el decreto"

El Gobierno ha sufrido este miércoles una importante derrota en el Congreso al no conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante el conocido como 'decreto ómnibus'. La votación se ha saldado con 178 votos en contra y 171 a favor, tumbando un texto que incluía medidas como la revalorización de las pensiones y el mantenimiento del escudo social para familias vulnerables.

Sobre este escenario ha arrojado luz la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, en el programa La Linterna. Ha explicado que, en la práctica, "en este mes de enero ya las pensiones se han pagado por un 2,7 por ciento más". Por tanto, ha anticipado que "lo que va a suceder es que el Gobierno, igual que hizo el año pasado, tendrá que trocear ese decreto y llevarlo por partes a votarse en el Congreso", una vía para la que contaría con apoyos garantizados como el del Partido Popular.

Lo que va a suceder es que el gobierno, igual que hizo el año pasado, tendrá que trocear ese decreto y llevarlo por partes a votarse"

Alamy Stock Photo Jubilada sola sentada en un banco descansando

Un gasto récord en pensiones

El debate sobre las pensiones llega en un momento en que el gasto no deja de crecer. Este inicio de año ha marcado un nuevo récord, con un desembolso por parte del Estado de más de 14.000 millones de euros, casi un 10% más que en el último mes de 2023. Con esta última revalorización, la pensión media en España se sitúa ya en los 1.563 euros.

La raíz del problema, según ha detallado García de la Granja, se encuentra en el envejecimiento de la población. "La gente que va envejeciendo y que se va jubilando tiene pensiones mucho más altas de lo que han cotizado por ellas", ha señalado. Además, estas prestaciones se perciben durante más tiempo debido al aumento de la esperanza de vida, lo que genera un desajuste estructural. "Si tú has cotizado por 1.200 euros al mes y te están pagando 1.400, pues ahí hay un agujero de 200 euros", ha ejemplificado la experta.

El sistema nunca llega, da igual la gente que metas"

Alamy Stock Photo Una pareja de jubilados camina por la calle en Sevilla, Andalucía.

El aviso de los economistas

La situación a futuro también genera inquietud entre los expertos. Desde el Consejo General de Economistas lanzan un aviso contundente: seis de cada diez de sus expertos aseguran que la economía española sufrirá un frenazo importante una vez que Bruselas cierre el grifo de los fondos europeos, algo previsto para este mismo año.