"No exageramos diciendo que el cobre puede ser el nuevo oro, hubo 4.433 robos de cable en España en 2024, un 87 por ciento más que hace cinco años"

El cobre se ha convertido en una materia prima tan codiciada que ya muchos se refieren a él como el nuevo oro. Su papel clave en la transición hacia la energía verde y su demanda en sectores como la inteligencia artificial o la inversión militar han disparado su valor y, con ello, los robos. En el programa 'La Linterna' de COPE, el experto en infraestructuras Ramón Boixadós ha ofrecido un dato revelador: solo en España, en lo que va de 2024, se han registrado 4.433 robos de cable, lo que supone un aumento del 87% respecto a hace cinco años.

No exageramos diciendo que el cobre puede ser el nuevo oro"

Durante su intervención en 'Clases de Economía de La Linterna' junto al periodista económico Iván Alonso, Boixadós ha sido contundente: "No exageramos diciendo que el cobre puede ser el nuevo oro". El profesor de la ESCP Business School ha explicado que "todos los desarrollos tecnológicos del siglo veintiuno están aparejados al cobre", ya que "todo lo que implique mover electrones necesita cobre".

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Un metal estratégico e insustituible

La electrificación global depende por completo de este metal. Un coche eléctrico, por ejemplo, utiliza cuatro veces más cobre que uno de combustión, y una sola turbina eólica puede necesitar varias toneladas. A esto se suman las baterías de almacenamiento, los centros de datos para infraestructura digital y la creación de redes eléctricas más grandes e inteligentes impulsadas por los gobiernos.

¿Pero qué hace tan especial al cobre? Boixadós destaca que es un excelente conductor eléctrico y térmico, tiene una alta ductilidad y maleabilidad, lo que permite estirarlo en cables finísimos, y es resistente a la corrosión. Además, es reciclable al 100%, una característica fundamental en la economía actual. Por todo ello, el experto concluye que es difícil de reemplazar.

Para muchas aplicaciones no hay una alternativa realista"

La conclusión es clara, y es que "para muchas aplicaciones no hay una alternativa realista". La Agencia Internacional de la Energía ya ha advertido de que el mercado podría afrontar un déficit de cobre hacia el año 2035, lo que tensionará aún más la cadena de suministro.

El 'oro de los delincuentes'

Este valor creciente ha convertido al cobre en el "oro delincuente", como lo define el propio Boixadós, por ser "vendible y transportable". El aumento de las sustracciones es un problema a nivel nacional, como demuestran operaciones policiales recientes que han permitido desarticular bandas especializadas en eventos en Sevilla o la detención de ladrones reincidentes en Palencia.

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Para proteger las infraestructuras, especialmente las ferroviarias, el experto propone una estrategia en tres capas. La primera es actuar sobre el diseño físico, buscando sustituir el cobre por aluminio o fibra en algunos casos. La segunda es la detección temprana con sensores de vibración o cortes de señal, de forma que "el sistema grite pronto cuando algo no cuadra".

La tercera capa es la operación y respuesta. Los centros de control deben poder recibir, correlacionar y priorizar alarmas para dirigir una respuesta rápida, ya que "entre detectar la anomalía y actuar, a veces unos minutos es una diferencia enorme".

El mapa del cobre y la inversión

A nivel mundial, Chile se destaca como el gran productor de cobre. En España, existen importantes yacimientos, especialmente en la franja pirítica de Huelva, con minas como la de Las Tres Cruces. Boixadós señala la paradoja de que, mientras en Andalucía hay tradición de explotarlo, en otras zonas como Castilla-La Mancha se ponen barreras a la extracción de otros materiales estratégicos como las tierras raras.

En cuanto al estado de las infraestructuras ferroviarias, Boixadós advierte de la vulnerabilidad de la red más antigua. Aunque Adif asegura estar en pleno proceso de modernización, los datos muestran una realidad preocupante. La inversión en infraestructuras ferroviarias en España cayó un 66,7% entre 2009 y 2025.

El gasto en mantenimiento ferroviario también ha disminuido, con una caída del 26% entre 2021 y 2024, según cifras de Eurostat ajustadas a la inflación. "Si las inversiones son más bajas, yo creo que el resultado es mucho peor", ha sentenciado el experto.