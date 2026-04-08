Desarticulan una banda que se colaba en eventos para robar cobre en una hacienda de Carmona

La Guardia Civil ha identificado e investigado a tres miembros de un grupo organizado como presuntos autores del robo continuado de doce equipos de aire acondicionado y más de cien kilos de cableado de cobre en una hacienda de Carmona (Sevilla). Estos hechos estaban ocasionando un grave perjuicio económico y operativo a la actividad empresarial del recinto.

GC Intervención de Guardia Civil en una hacienda en Carmona (Sevilla)

La investigación, llevada a cabo por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Carmona, se inició a raíz de la denuncia interpuesta por los responsables de la hacienda. En ella se ponía en conocimiento la desaparición progresiva y sistemática de la maquinaria de climatización y las tuberías de cobre.

El modus operandi del grupo

Según las pesquisas, los autores utilizaban hasta dos vehículos distintos para sus desplazamientos. El grupo aprovechaba los periodos de mayor actividad logística y el tránsito de proveedores durante los eventos para infiltrarse en las instalaciones sin levantar sospechas entre el personal empleado.

Incluso llegaron a emplear un turismo que no había sido debidamente transferido administrativamente con el objetivo de ocultar la titularidad real del mismo y dificultar su rastreo por parte de las autoridades.

La pista del material robado

De forma paralela a la investigación sobre los sospechosos, los agentes realizaron una exhaustiva labor de inspección en diversos centros de gestión de residuos de Sevilla y su comarca. Estas gestiones permitieron localizar el punto de recepción donde el material sustraído había sido entregado.

El material era entregado tras un proceso previo de desguace, destinado a eliminar cualquier marca identificativa y facilitar así su venta en el mercado ilícito. El análisis de la trazabilidad del material en estos centros fue clave para la resolución del caso.

La investigación ha culminado con la identificación de tres personas, a las que se les relaciona como presuntos responsables de delitos de hurto continuado. Las diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.