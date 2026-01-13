Mario Yáñez, experto tecnológico, sobre las tierras raras: "Quien pierda ahora esta batalla o estas guerras técnicas o comerciales, se va a caer del tren durante muchos años"

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos cuyo papel es decisivo en la industria tecnológica, desde los chips más avanzados hasta los imanes permanentes. En el programa 'La Linterna', el experto en tecnología Mario Yáñez ha explicado en la sección de Clases de Economía con Expósito la importancia de estos materiales, cuya extracción se concentra en pocos países como China, Brasil o Congo, y que también se encuentran en yacimientos sin explotar en Groenlandia.

Imanes y motores de alto rendimiento

Estos elementos son "vitales", según Yáñez, para fabricar imanes permanentes de alto rendimiento, que son básicos en los motores de vehículos eléctricos, los aerogeneradores de los molinos de viento o incluso los discos duros, altavoces o auriculares. Los más usados por sus propiedades son el neodimio, el disprosio o el terbio.

También son fundamentales para la fabricación de pantallas. Elementos como el europio se utilizan para crear los colores rojos y azules de las pantallas LCD, OLED o los LEDs de los smartphones y televisiones. Otros, como el cerio o el neodimio, se usan en los catalizadores de la industria del automóvil, en el pulido de vidrio, en la fabricación de reactores nucleares o en los dispositivos de resonancia magnética.

Coltán, el mineral que encoge la tecnología

Junto a las tierras raras, otro mineral clave es el coltán, una mezcla de columbita y tantalita de la que se extraen el tántalo y el niobio. "Con este tántalo se fabrican condensadores de alta capacidad y de tamaño reducido, que sirven para almacenar carga estable y además resisten altas temperaturas", detalla el experto.

Esta capacidad para reducir el tamaño de los componentes es la clave de su éxito en la electrónica de consumo: móviles, tablets, portátiles, consolas o relojes inteligentes. "Todos llevan condensadores de tántalo. Es que, si no fuera así, no nos cabrían en el bolsillo, serían demasiado grandes", apunta Yáñez. Su fiabilidad también lo hace imprescindible en telecomunicaciones, defensa o en la industria aeroespacial.

La región más conocida por sus yacimientos es la cuenca del Congo, especialmente la República Democrática del Congo, donde la extracción está ligada a conflictos bélicos y violaciones de derechos humanos en la llamada "guerra del Coltán". También se encuentra en otros países africanos, Brasil, Venezuela o Australia, aunque el procesado se concentra en países como India o China.

Mina de Coltán

La batalla por la supremacía tecnológica

Hoy en día, casi ningún dispositivo de uso cotidiano está libre de tierras raras, ya sea en el chip, la batería, la pantalla o el motor. Esto convierte el control de su cadena de valor en un asunto estratégico. Aunque la innovación y las grandes tecnológicas están en Estados Unidos, China domina la cadena de valor: concentra el 70% de la extracción mundial y cerca del 90% del refinado y fabricación de imanes.

La tecnología es parte de la geoestrategia del siglo XXI, y para desarrollarla hacen falta materias primas y autonomía en la cadena de suministro, como la que se busca bajo el hielo de Groenlandia. "Sin estos materiales, la transición energética, el coche eléctrico, la inteligencia artificial y la transformación digital son proyectos imposibles de abordar", sentencia Yáñez. Por ello, concluye, "quien pierda ahora esta batalla o estas guerras técnicas o comerciales, se va a caer del tren durante muchos años".