"Groenlandia tiene 36 millones de toneladas de tierras raras, lo que eleva el valor de este territorio hasta los 2,7 billones de dólares, es un mero cálculo"

El interés mundial por Groenlandia ya no solo responde a su evidente posición estratégica y comercial pegada al polo norte. El verdadero foco está en sus recursos geológicos, un tesoro bajo el hielo que fue analizado en el programa 'La Linterna' con Ángel Expósito. Durante la sección 'Clases de Economía', el periodista económico Iván Alonso desgranó por qué esta isla helada se ha convertido en un objeto de deseo para las grandes potencias, un tema ya analizado en COPE sobre cómo Groenlandia es europea sobre el papel, pero las llaves del edificio las tienen otros.

Un tesoro de 4,4 billones bajo el hielo

Según las estimaciones, Groenlandia posee una de las fuentes de recursos más ricas del mundo. El cálculo inicial apunta a 36 millones de toneladas de tierras raras, lo que elevaría el valor del territorio a 2,7 billones de dólares. Pero la cifra se dispara si se suman las reservas de petróleo y gas. "Si le sumas esa cantidad de crudo, de gas que se estima habría bajo las toneladas de nieve y hielo, pues daría una cantidad total de 4,4 billones de euros", explica Alonso. En total, se estima que la isla alberga 25 materias primas críticas, incluyendo grafito, zinc, platino, uranio y litio.

Alamy Stock Photo La mina Qaarsut es un yacimiento minero ubicado en Groenlandia, conocido por su extracción de minerales. Ha contribuido al panorama económico de Groenlandia mediante la explotación de recursos, centrándose específicamente en tierras raras y minerales.

El gran reto: la extracción y la competencia con China

El gran valor de la isla son sus tierras raras, pero de los 36 millones de toneladas, "por ahora apenas un millón y medio son realmente explotables", matiza el periodista. Las prospecciones confirman que la isla está plagada de metales esenciales como el niobio, el tantalio o el zirconio. Sin embargo, la falta de infraestructura es el principal obstáculo, como se puede apreciar en reportajes sobre la cara oculta de la vida en la isla de hielo.

Actualmente no hay en la isla la logística suficiente para explotar la totalidad de importancia económica de estos yacimientos"

Para hacerse una idea de la dificultad, ahora mismo no solo es difícil acceder a esas excavaciones, sino que también la infraestructura necesaria es muy cara. En el sur de Groenlandia se concentran los yacimientos con más potencial, como el proyecto Tambriz, enfocado en tierras raras pesadas, que requiere una inversión de casi 250 millones de euros solo para su puesta en marcha. Otro proyecto, Bainfield, está bloqueado por la normativa local debido a la presencia asociada de uranio en la zona.

Alamy Stock Photo Ivittuut, Groenlandia: un pueblo aislado y abandonado con coloridos edificios en ruinas y una historia minera.

Esta situación coloca a Estados Unidos en una posición de inferioridad frente a China en la carrera tecnológica. El gigante asiático lleva años explotando su territorio, una ventaja estratégica que ha llevado a occidente a investigar cómo reducir la dependencia en las tierras raras para la fabricación de componentes.

El gigante asiático lleva años explotando su territorio, que está plagado también de estas tierras raras"

De los móviles a los coches eléctricos

Los usos de las tierras raras son múltiples y, sobre todo, esenciales para crear los chips electrónicos y otras piezas clave de la tecnología actual. Son básicos para el desarrollo de células fotovoltaicas y aerogeneradores eólicos, pero también están muy presentes en nuestro día a día, como explica Alonso: se pueden encontrar en smartphones, relojes inteligentes, ordenadores, tablets, libros electrónicos, videoconsolas o incluso vehículos eléctricos.

De hecho, incluso los coches convencionales dependen de ellas, ya que la mecánica clásica ha sido sustituida por procesos electrónicos. En este sentido, el litio, también abundante en Groenlandia, es fundamental para la elaboración de baterías, tanto para coches eléctricos como para móviles u ordenadores.

La pregunta parece inevitable: ¿cuánto costaría comprar Groenlandia?. Iván Alonso señala que "depende a quién le preguntes". Para Dinamarca, "obviamente no tiene precio en el sentido de que no se puede pagar con dinero". Sin embargo, la administración Trump ya coqueteó con la idea en 2019, poniendo sobre la mesa entre 30.000 y 70.000 millones de dólares.

Otras organizaciones, como el Foro de Acción Estadounidense, calculan el valor de sus recursos minerales en 1,86 billones de dólares. Si se tratara como una "operación inmobiliaria", comprando todos sus edificios, el precio ascendería a los 2,76 billones de dólares. Como curiosidad, no es el primer intento de compra: en 1946, el gobierno de Harry Truman hizo una oferta secreta de 100 millones de dólares en oro por la isla.