Manuel Barrero, agricultor: "Nosotros no notamos la subida del precio de la almendra en Navidad, es el mejor de los últimos años"

En el programa 'La Linterna', Ángel Expósito ha analizado la situación del precio de la almendra, el producto estrella de los dulces navideños y considerado por muchos como el rey de la mesa en Navidad. Su precio se ha disparado hasta un 20% más que en las previas navideñas del año anterior, una situación que ocurre en un momento clave para planificar las compras de Navidad.

Esta subida de precios se produce a pesar de que España va camino de un récord histórico de producción, según ha explicado el experto económico Iván Alonso. Se espera alcanzar casi 500.000 toneladas este año, lo que consolida al país como el segundo productor mundial tras Estados Unidos. En la última década, las tierras dedicadas a este fruto han aumentado un 34%, superando ya las 765.000 hectáreas.

La visión del agricultor

Manuel Barrero, ingeniero agrónomo y responsable de cultivos almendreros en Extremadura y Portugal, ha aclarado que el incremento del precio se debe a que, además de aumentar la oferta, "se está incrementando también el consumo de las almendras". Según Barrero, "todo va encadenado", explicando la relación directa entre la oferta y la demanda.

Alamy Stock Photo Almendro, la tierra de cultivo más auténtica de España

El agricultor ha señalado que ellos no perciben directamente el tradicional incremento de precios previo a la Navidad, ya que "la industria lo va regulando a lo largo de toda la campaña". En este sentido, ha afirmado que "nosotros a nivel de agricultura no notamos la el incremento de la Navidad". Actualmente, la almendra comuna en Extremadura se está cotizando entre 5,30 y 5,40 euros.

Nosotros a nivel de agricultura no notamos la el incremento de la Navidad" Manuel Barrero Ingeniero agrónomo y responsable de cultivos almendreros en Extremadura y Portugal

Para los productores, estos precios "son mejores a los de los últimos años", ha confirmado Barrero. Esta situación positiva para el sector de la almendra contrasta con el encarecimiento general de la cesta de la compra, donde otros alimentos básicos como el huevo también se ha encarecido.

Producción desigual y rentabilidad

A pesar de las buenas cifras generales, la producción de este año ha sido desigual en el territorio. En zonas de Andalucía, Extremadura y Portugal ha descendido ligeramente, debido a que "en el período de floración hubo un grande lluvia y no se hizo la polinización correcta". En cambio, en otras áreas como La Mancha y Almería, estas lluvias "le han venido mucho mejor".

Alamy Stock Photo Vendedor de almendras en Málaga, España

Pese a todo, Barrero ha asegurado que "actualmente sí es un cultivo bastante rentable". Además, ha explicado que no existen diferencias significativas entre producir en España o en el país vecino, ya que "entre Portugal y España no hay una barrera" y ambos se mueven bajo los mismos parámetros de la Unión Europea.

La competencia de Estados Unidos

En cuanto a la relación con el principal competidor, Estados Unidos, Barrero ha descartado que exista una competencia desleal. "Yo creo que no. Ellos trabajan de su forma, todos sumamos y todos intentamos defender nuestro producto de la mejor forma posible, pero no supone una competencia desleal", ha declarado.

No supone una competencia desleal" Manuel Barrero Ingeniero agrónomo y responsable de cultivos almendreros en Extremadura y Portugal

El productor ha matizado que cada país tiene sus propias variedades y sus métodos para posicionarlas. "Ellos tienen sus variedades, nosotros las nuestras, y tratamos de defenderla de la mejor forma posible", ha concluido. Por ello, la recomendación final para el consumidor es mirar siempre la etiqueta para verificar el origen del producto y tomar una decisión de compra informada.