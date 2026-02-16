Leandro Escobar, experto inmobiliario: "Si Sánchez consigue añadir 15.000 viviendas al año, es el 8 o 9 por ciento de la brecha, no es suficiente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner el foco en la vivienda con un nuevo anuncio: la construcción de 15.000 viviendas más al año. La medida se articularía a través del fondo 'España Crece', que busca movilizar hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados. Este asunto ha sido analizado en 'La Linterna' de COPE, donde la experta económica y directora de 'Mediodía COPE', Pilar García de la Granja, ha puesto en duda la efectividad de estos anuncios.

Una lluvia de promesas sobre vivienda

Este no es el primer anuncio de Sánchez sobre vivienda. De hecho, como se ha recordado en el programa, la hemeroteca recoge más de una veintena de promesas similares desde el año 2019. Entre ellas se cuentan la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, la creación de 43.000 nuevas viviendas públicas o la construcción de 12.000 pisos en Madrid. Para García de la Granja, estos anuncios son "globos sonda" y "brindis al sol" que no se materializan, como se puede analizar en la promesa de Pedro Sánchez sobre la construcción de viviendas.

El déficit estructural del mercado

Los expertos señalan que el problema es mucho más profundo. Según un informe de Bankinter, España tiene un déficit estructural de 700.000 viviendas y en los próximos diez años se necesitarán dos millones más. Sin embargo, en el país se crean anualmente unos 200.000 nuevos hogares, pero solo se construye la mitad de las viviendas necesarias, un déficit que afecta especialmente a jóvenes, familias y colectivos vulnerables y que tensiona los precios al alza por la falta de liberalización de suelo.

Alamy Stock Photo Construcción de vivienda en Tarifa

En esta línea se ha manifestado Alejandro Escobar, profesor de Comillas y experto en la materia, quien ha calculado el impacto real de la medida. Según Escobar, "si el nuevo vehículo consigue añadir 15.000 viviendas anuales, estamos hablando de cubrir en torno a un 8 o un 9 por ciento de esa brecha". El experto ha añadido que "es una contribución relevante, pero no suficiente para resolver el desequilibrio estructural del mercado", unas declaraciones que se alinean con la idea de que el fondo soberano tiene una parte complicada de gestionar.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

España, a la cola de Europa en vivienda social

La situación de España contrasta con la de sus socios europeos. La vivienda social en nuestro país representa apenas el 3% del total, mientras que la media europea se sitúa en el 8%. Países como Países Bajos, Austria o Dinamarca destinan entre el 20% y el 30% de su parque a vivienda protegida. Esta diferencia se explica, en parte, porque España invierte cuatro veces menos que Europa, lo que afecta a la subida de alquiler para los inquilinos.