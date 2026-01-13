"Hasta hoy Sánchez ha prometido 156.000 nuevas viviendas, pero su hermano sí que consiguió una en Badajoz, a lo mejor es el comienzo"

El periodista Antonio Naranjo, en su sección 'Mr. Dato' del programa 'Herrera en COPE', ha expuesto la situación de la vivienda en España. El colaborador ha ofrecido un contexto desolador al problema, destacando que el precio de compra de la vivienda ha subido un 35% en menos de una década y, en el caso del alquiler, el incremento se ha disparado hasta un 100%.

Para dimensionar la gravedad del asunto, Naranjo ha recordado que, según cifras del propio Banco de España, en el país faltan unas 700.000 viviendas. Una situación que el periodista ha calificado como un "problemon" al que se enfrenta la ciudadanía.

La hemeroteca de las promesas

Ante este escenario, Antonio Naranjo ha puesto el foco sobre las actuaciones del presidente del Gobierno. El periodista ha repasado la hemeroteca de Pedro Sánchez en materia de vivienda, comparando sus anuncios con un gag recurrente: "¿Te acuerdas de aquel gag de 'puedo prometer y prometo que no sé dónde me meto'? Pues algo parecido a eso".

Durante la sección, se ha recuperado una sucesión de declaraciones de Sánchez en las que prometía "construir 20.000 nuevas viviendas públicas", la "movilización de 50.000 viviendas de la Sareb", la creación de "43.000 nuevas viviendas públicas" o el anuncio de "93.000 viviendas públicas" y hasta "100.000 viviendas a construir durante los próximos años".

Una suma sin materializar

Tras la recopilación de los anuncios, el conductor del programa, Carlos Herrera, ha intervenido para hacer el cálculo total de las viviendas anunciadas por el presidente. "Es 156.000, según esa cuenta", ha señalado el comunicador, evidenciando la abultada cifra de compromisos.

El hermano de Sánchez sí que consiguió una vivienda en Badajoz, a lo mejor es el comienzo" Antonio Naranjo Periodista

Como cierre a su análisis, Naranjo ha concluido con un comentario irónico sobre un caso particular. "Bueno, a su hermano sí, su hermano sí consiguió una en Badajoz, hay que decirlo todo", ha afirmado el periodista, para después sentenciar con sarcasmo: "A lo mejor es el comienzo".