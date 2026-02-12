"Hay 30 maquinistas de Adif cobrando sin trabajar, pero no solo ellos, equipos técnicos, ingenieros y tripulación que van a una oficina a no hacer nada"

El programa La Linterna de COPE ha destapado una situación anómala en Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias. Durante el espacio 'Clases de Economía', la directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, explicó a Ángel Expósito que cerca de 30 maquinistas y otros profesionales llevan meses cobrando un sueldo público sin trabajar. Esta revelación, detallada en el programa de la cadena COPE, pone de manifiesto una grave disfunción en la gestión de personal de la compañía estatal.

Una oficina para no hacer nada

El espacio radiofónico emitió el testimonio de dos de los trabajadores afectados, a los que se les cambió el nombre por 'Pedro' y 'Pablo' para proteger su identidad. Según su relato, tras un periodo de formación, Adif los obliga a presentarse en una oficina durante ocho horas diarias con la única tarea de fichar a la entrada y a la salida. Uno de ellos lo describió de forma contundente: "Nos hacen ir a una oficina, literalmente, estar allí sentados 8 horas sin hacer nada".

La situación se prolonga desde hace casi dos años. "Una vez que se nos ha dado el plan de acogida, la formación inicial, el reciclaje de los títulos, se nos deja en casa desde septiembre del año 23 hasta abril del año 24", explicó uno de los maquinistas. Su labor, fundamental para la seguridad, consiste en auscultar y controlar el estado de las vías, pero se encuentran con que no tienen carga de trabajo asignada y no pueden desempeñar sus funciones.

Alamy Stock Photo Estación de tren en Cádiz, España, y grúas del puerto marítimo

Trenes nuevos sin homologar

El origen del problema, según se ha informado en Mediodía COPE, reside en la compra de cinco trenes auscultadores modernos que todavía no han sido homologados. Mientras tanto, la compañía solo dispone de cuatro convoyes antiguos para realizar estas tareas de mantenimiento. Uno de los maquinistas señaló la paradoja de su situación: "Hasta que no realice la formación práctica, no los puedo conducir", refiriéndose a los nuevos trenes para los que fue formado.

Esta inactividad forzosa no solo afecta a los maquinistas. Tal y como detalló Pilar García de la Granja, la situación es idéntica para "los equipos de técnicos, de ingenieros, de tripulación" que deberían operar en esos mismos trenes. En total, un nutrido grupo de profesionales cualificados se encuentra en una situación de inactividad pagada, mientras los sindicatos ya han confirmado los hechos.

Europa Press Tren auscultador de Adif

Contraste con los problemas de la red

Este escándalo de personal inactivo contrasta con los problemas que sufre la red ferroviaria. El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, ha vuelto a retrasar la reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, fijando la nueva fecha para el 16 de febrero. La circulación en este tramo permanece interrumpida desde el accidente de un tren de mercancías en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, acumulando ya un mes de incidencias.