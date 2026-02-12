"¿Cómo puede haber maquinistas de Adif contratados para llevar unos nuevos trenes auscultadores y que estén mano sobre mano cobrando su sueldo cada mes sin trabajar?"

En su sección 'Femenino Singular' del programa 'La Linterna', la comunicadora Ángela Sánchez ha puesto el foco sobre la situación de la red ferroviaria en España. Durante meses se han venido contando los retrasos, cancelaciones y trenes que se quedaban tirados en medio de la nada, pero el reciente accidente de Adamuz lo ha cambiado todo.

El siniestro se ha convertido en el peor accidente de la historia de la alta velocidad española, dejando un balance desolador de 46 vidas perdidas, familias rotas y heridos que pueden arrastrar secuelas durante mucho tiempo.

Una realidad destapada

Este suceso ha confirmado las sospechas sobre la gestión de la infraestructura, destapando un mantenimiento deficiente, denuncias ignoradas tanto de usuarios como de los propios maquinistas, y revisiones cuestionables. Una situación de dejadez casi negligente en asuntos fundamentales que, según advierten los expertos, es grave y requiere de acciones inmediatas.

Cómo puede haber maquinistas de Adif cobrando su sueldo cada mes sin trabajar"

La principal pregunta que Sánchez lanza al aire es: "¿Cómo puede haber maquinistas de Adif contratados para llevar unos nuevos trenes a auscultadores y que estén manos sobre mano cobrando su sueldo cada mes sin trabajar más allá de los meses que han estado en formación?". Una situación que, tal y como ha confirmado el sindicato ferroviario, afecta a trabajadores que siguen sin carga de trabajo.

Preguntas sin respuesta

El desconcierto aumenta al saber que los propios trabajadores "han pedido explicaciones y no les hayan dado ninguna". A esto se suma la existencia de trenes nuevos que no se pueden usar porque no están homologados, una circunstancia que denuncian los maquinistas contratados por Adif, que cobran sin apenas trabajar.

Cuando 1 lleva 2 años en el gobierno gestionando, 1 empieza a ser heredero de sí mismo"

Ante la pregunta de "¿quién asume la responsabilidad?", Ángela Sánchez recupera una reflexión que dejó hace unos días el expresidente del Gobierno Felipe González. Según sus palabras, "cuando 1 lleva 2 años en el gobierno gestionando, 1 empieza a ser heredero de sí mismo".