Europa pone fecha al fin de los sobres monodosis de kétchup o mayonesa: "El plan es prohibir su uso tanto para restaurantes, bares, hoteles y pedidos a domicilio"

Ya es oficial: la Unión Europea ha puesto fecha al fin de los sobres monodosis de salsas como el kétchup, la mayonesa o la mostaza. La nueva normativa, que entrará en vigor a partir del verano de este año, ha sido analizada en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el presentador Ángel Expósito, la experta económica Pilar García de la Granja y el periodista económico Iván Alonso han desgranado todas sus implicaciones.

Una decisión por la sostenibilidad

Esta medida forma parte de una estrategia más amplia de la Unión Europea para reducir la generación de residuos, reforzar el ecodiseño y avanzar hacia un modelo económico más circular. Según ha confirmado Bruselas, la filosofía es clara y contundente, ya que consideran que "el problema debe abordarse en el origen", lo que implica actuar directamente sobre la producción de envases de un solo uso.

El problema debe abordarse en el origen"

Alamy Stock Photo Sobres de salsa de tomate con porciones de comida de Burger King

La prohibición afectará de lleno al sector de la hostelería, incluyendo restaurantes, bares y hoteles, y también a los pedidos a domicilio. Pero la normativa no se detiene ahí, ya que también contempla el fin de los minibotes de champú y otros productos de higiene en los hoteles, que deberán ser sustituidos por dispensadores fijos recargables.

La hostelería, ante un nuevo paradigma

Para la hostelería, los sobres monodosis se habían convertido en un estándar por razones de higiene, el control de costes y la comodidad para los negocios. Como explicaba Iván Alonso, su eliminación obligará a adoptar alternativas en las que el sector ya trabaja, pues la UE llevaba tiempo avisando de este cambio que ahora desata la incertidumbre en el sector. Se prevé que la opción más extendida sean los dispensadores rellenables.

Sin embargo, esta transición no estará exenta de desafíos. El sector advierte de que requerirá nuevos protocolos de higiene reforzados, sistemas de recarga seguros y trazables, y la formación del personal, lo que se traduce en más costes. Algunos establecimientos, especialmente en la restauración de gama media-alta, podrían optar por pequeños recipientes lavables.

Alamy Stock Photo Paquetes individuales de ketchup y mayonesa en una tienda

Una de las grandes incógnitas es cómo afectará a los pedidos a domicilio. Ante la pregunta de cómo llegará el kétchup con una hamburguesa para llevar, la conclusión en el programa fue directa: los clientes tendrán que tener sus propias salsas en casa. "En la neverita tendremos que tener kétchup, mayonesa, tal, tamaño familiar", apuntaban.

Críticas y plazos de la medida

La medida no ha estado exenta de críticas. Pilar García de la Granja, directora de Mediodía COPE, señaló la aparente contradicción de las normativas europeas, recordando que "hace 10 años se decía que se gastaba menos gracias a estos sobrecitos, porque al ser monodosis tú consumías tu dosis y no se tiraba comida. Ahora no, ahora hay que volver otra vez a los botes familiares".

Esta frustración fue compartida por Ángel Expósito, quien lamentó la tendencia regulatoria de la UE: "Les pagamos para que nos solucionen la vida, no para que estén todo el santo día fastidiando". Esta opinión resuena con debates similares sobre otras normativas, como la de los tapones de plástico adheridos a las botellas que, según recordaron, han causado más de un inconveniente.

Les pagamos para que nos solucionen la vida, no para que estén todo el santo día fastidiando"

En cuanto a los plazos, la hostelería tiene hasta antes del verano de este año para adaptarse a la desaparición de los sobres monodosis. La legislación española, no obstante, ofrece un pequeño margen, permitiendo el uso de envases fabricados con plástico compostable certificado hasta 2030. A partir de ese año, la prohibición será total para todo tipo de sobres.