La F1 estrena su revolución más radical en el Mundial 2026: coches 'remendados', salidas a lo 'Mario Kart' y un favorito incierto

El Mundial de Fórmula 1 arranca con una temporada que promete ser un auténtico espectáculo, aunque con pocas certezas y un panorama incierto para los pilotos. En 'El Partidazo de COPE', los especialistas Antonio Lobato y Carlos Miquel han analizado un año repleto de novedades donde, a pesar del optimismo, las opciones de victoria para Fernando Alonso y Carlos Sainz en las primeras carreras parecen escasas. Sin embargo, Lobato asegura que el espectáculo va a ser increíble si los aficionados se olvidan del DNI y de la bandera.

Una revolución técnica llena de 'parches'

La principal novedad es una aerodinámica móvil que afecta tanto al alerón delantero como al trasero, permitiendo a los coches correr menos en las curvas pero ser hasta 10 km/h más rápidos en recta, alcanzando puntas de 360 km/h. Según Lobato, esta medida es en realidad una chapucilla, un parche para compensar la falta de potencia eléctrica de los nuevos motores en determinados puntos. A diferencia del antiguo DRS, ahora todos los pilotos podrán usar este sistema en las zonas designadas.

Otro de los cambios más llamativos se verá en la salida. El procedimiento tradicional del semáforo se modifica para incluir un periodo de cinco segundos con luces azules. Durante este tiempo, los pilotos deberán acelerar a fondo para alimentar el turbo, una maniobra que, según Miquel, recordará a las salidas del videojuego 'Mario Kart' y que busca evitar que los coches se queden parados, especialmente los de la parte trasera de la parrilla.

El drama de Aston Martin y Alonso

El equipo Aston Martin llega al inicio del mundial sumido en graves problemas de fiabilidad. El coche sufre unas vibraciones extremas provenientes del motor Honda que, según ha explicado el propio Fernando Alonso, provocan la rotura de componentes. "A veces se rompen los espejos, otras veces se rompe la luz trasera", ha comentado el piloto, añadiendo que también "se te quedan un poco adormecidas, ¿no? Las manos o los pies".

Estas vibraciones son la causa principal de que las baterías se rompan, lo que convierte al monoplaza en el peor coche de la parrilla actual y hace muy poco probable que pueda terminar la primera carrera. A pesar de la incomodidad, Alonso ha dejado clara su mentalidad: "Si estuviésemos luchando por la victoria, las vibraciones puedo hacer 3 horas en el coche que no me pasaría nada".

Los expertos barajan la posibilidad de que el equipo esté exagerando la situación para acogerse a un artículo del reglamento que permite modificar el motor por razones de seguridad antes de la séptima carrera. Aunque la situación recuerda al fallido proyecto de McLaren-Honda, ahora el reglamento ofrece ventanas de evolución y la comunicación con el motorista es mucho mejor, lo que abre una puerta a la esperanza para que el coche sea competitivo una vez se resuelva la fiabilidad.

Mercedes y Red Bull, favoritos inciertos

En cuanto a los favoritos para el título, no hay consenso. Carlos Miquel apuesta por George Russell y Mercedes, que parece tener el conjunto más completo. Por su parte, Antonio Lobato se inclina por Max Verstappen, ya que su Red Bull ha sorprendido por su capacidad eléctrica y cree que el piloto es "el más listo" en un campeonato impredecible. Tampoco se descarta a Ferrari, que ha demostrado ser rapidísimo en las salidas durante la pretemporada.

La primera carrera en Melbourne será clave para tener la primera fotografía de la parrilla. Se espera una cita llena de incidentes y aprendizaje, donde el orden de los equipos podría cambiar a medida que avance la temporada. Para la retransmisión de DAZN, el propio Lobato reconoce la dificultad de explicar a la audiencia la enorme complejidad técnica del nuevo reglamento, con multitud de nuevos conceptos y datos en pantalla.