"He repostado y la gasolina ya estaba 10 céntimos más cara; dicen que va a subir otros 10 céntimos más después; aquí a pagar el ciudadano de a pie"

El conflicto en Irán ya repercute en el bolsillo de los españoles con una subida moderada de precios en los carburantes. Desde el programa 'Herrera en COPE', la periodista Pilar Cisneros ha constatado la situación desde una estación de servicio, donde el incremento ya es una realidad. Según ha comprobado, el precio del diésel normal se sitúa en 1,639 euros el litro, mientras que el diésel 10 alcanza los 1,739 euros. Por su parte, la gasolina 98 se vende a 1,73 euros, un aumento de casi 10 céntimos respecto a la semana anterior.

La reacción de los consumidores no se ha hecho esperar. En la misma gasolinera, los conductores que llegaban a repostar mostraban una mezcla de sorpresa, resignación e indignación ante los nuevos precios que marcaban los paneles.

La indignación en el surtidor

El sentir general de hartazgo lo ha expresado a la perfección Dionisio, uno de los clientes. "Claro, mira, 10 céntimos, y si no, la guerra es lo otro, y si no, lo otro", ha lamentado, señalando la constante justificación de las subidas. Su testimonio refleja la frustración del consumidor: "Y aquí a pagar el ciudadano de pie, es lo que pasa". Dionisio anticipa que el encarecimiento no se detendrá aquí, mostrando su escepticismo sobre una futura bajada de precios.

Alamy Stock Photo Pistolas de combustible en una gasolinera europea. Una mujer con un guante de plástico introduce una pistola verde de 95 E5 en el depósito.

Otros conductores, como Javier, afrontan la situación con más resignación. Aunque reconoce no haber mirado el precio antes de repostar, su postura es pragmática: "Como ya te le tocaba echarle, pues ya está. Al final vamos a tener que seguir echando, o sea, que o bien más caro o más barato, nos va a dar igual".

'Una semana negra' para el sector

Sin embargo, la subida en el surtidor es solo la punta del iceberg. Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), ha calificado la situación actual como una "semana negra para las estaciones de servicio". Según Rabadán, el sector, compuesto en un 70% por pymes, está absorbiendo gran parte del golpe. "No estamos trasladando todo ese incremento de costes que estamos teniendo, de momento no lo estamos trasladando al surtidor", ha explicado.

Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, en 'Herrera en COPE'

El directivo ha detallado la magnitud del problema, afirmando que "la cotización internacional del gasolio se ha encarecido un 40% y la de la gasolina un 9%". Este encarecimiento se ha producido día tras día en el precio de compra: "El lunes era 10 céntimos más caro que el viernes, pero es que el martes era 10 céntimos más caro que el lunes", acumulando ya "casi 24 céntimos de subida".

Petición al Gobierno

Ante la pregunta de si los precios podrían alcanzar de nuevo los 2 euros por litro, como ocurrió con la invasión de Ucrania, Rabadán prefiere ser cauto. "Yo no hago ya predicciones a futuro, porque todas las que he hecho es que han sido pulverizadas al final", ha comentado, señalando que el sector se centra en "ir sobreviviendo en el día a día".

Por ello, Nacho Rabadán ha lanzado una petición a la Administración. Ante posibles medidas económicas, ha solicitado en nombre del sector al Ministerio de Economía, al de Hacienda y al de Transición Ecológica que cualquier acción sea consensuada. El objetivo es que las ayudas "sean eficaces para los ciudadanos y no dañinas para las pymes del sector", para así evitar los problemas que generaron las medidas de 2022.