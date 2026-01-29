"Estamos asustadísimos, The Washington Post despide a la mitad de su plantilla, 16.000 personas en Amazon por la IA, la verdad es que no son nada optimistas"

La gigante estadounidense Amazon ha anunciado una nueva ronda de despidos que afectará a más de 16.000 empleados. Este ajuste de personal, que en principio no afectará a la plantilla en España, se suma al ya anunciado el pasado mes de octubre y se enmarca en la firme apuesta de la compañía por la inteligencia artificial. Así se ha analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el presentador, Ángel Expósito, ha comentado la noticia con la experta en economía y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja.

Un panorama desolador

La reacción de Pilar García de la Granja no se ha hecho esperar, resumiendo el sentir general con una sola palabra: "asustadísimos". La experta ha expresado su gran preocupación ante una situación que se está complicando "muy rápidamente" por la confluencia de dos factores clave: la inteligencia artificial y la incertidumbre económica.

Estamos asustadísimos"

Alamy Stock Photo Almacén de Amazon

Un ejemplo paradigmático de este nuevo escenario es el de The Washington Post. El prestigioso diario, según ha explicado García de la Granja, "despide a la mitad de su plantilla" con el objetivo de "implementar un sistema de inteligencia artificial con revisión editorial". Esta decisión evidencia cómo la IA está comenzando a transformar sectores tradicionalmente dependientes del capital humano.

El sector tecnológico no es optimista

El pesimismo no se limita a los medios de comunicación. La directora de Mediodía COPE ha confesado que las personas con las que habla del sector tecnológico y de la economía real "no son nada optimistas con con respecto a los próximos años". Este sentimiento de inquietud parece generalizado ante la velocidad de los cambios que también afectan al cierre de los supermercados que abrió Amazon en Estados Unidos.

No son nada optimistas con respecto a los próximos años"

Estos despidos masivos alimentan el debate sobre el futuro del empleo. Mientras algunos análisis apuntan a que la IA reemplazará trabajos que no requieran empatía humana, otros señalan que la inteligencia artificial revalorizará oficios manuales. La disrupción es tal que ya se debate si la IA obligará a crear una renta básica universal para paliar el impacto social.