COPE
Podcasts
Clases de Economía
Clases de Economía

"Estamos asustadísimos, The Washington Post despide a la mitad de su plantilla, 16.000 personas en Amazon por la IA, la verdad es que no son nada optimistas"

La gigante tecnológica anuncia un nuevo recorte de 16.000 empleados que se suma al del Washington Post, ambos motivados por la apuesta por la inteligencia artificial

Oficina del periódico The Washington Post, Washington DC
00:00
Descargar
La Linterna

Expósito aprende en Clases de Economía con la experta en economía y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, los despidos en Amazon y el impacto de la inteligencia artificial

José Manuel Nieto

Publicado el - Actualizado

2 min lectura1:47 min escucha

Descargar

La gigante estadounidense Amazon ha anunciado una nueva ronda de despidos que afectará a más de 16.000 empleados. Este ajuste de personal, que en principio no afectará a la plantilla en España, se suma al ya anunciado el pasado mes de octubre y se enmarca en la firme apuesta de la compañía por la inteligencia artificial. Así se ha analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el presentador, Ángel Expósito, ha comentado la noticia con la experta en economía y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja.

Un panorama desolador

La reacción de Pilar García de la Granja no se ha hecho esperar, resumiendo el sentir general con una sola palabra: "asustadísimos". La experta ha expresado su gran preocupación ante una situación que se está complicando "muy rápidamente" por la confluencia de dos factores clave: la inteligencia artificial y la incertidumbre económica.

Estamos asustadísimos"

Almacén de Amazon

Alamy Stock Photo

Almacén de Amazon

Un ejemplo paradigmático de este nuevo escenario es el de The Washington Post. El prestigioso diario, según ha explicado García de la Granja, "despide a la mitad de su plantilla" con el objetivo de "implementar un sistema de inteligencia artificial con revisión editorial". Esta decisión evidencia cómo la IA está comenzando a transformar sectores tradicionalmente dependientes del capital humano.

El sector tecnológico no es optimista

El pesimismo no se limita a los medios de comunicación. La directora de Mediodía COPE ha confesado que las personas con las que habla del sector tecnológico y de la economía real "no son nada optimistas con con respecto a los próximos años". Este sentimiento de inquietud parece generalizado ante la velocidad de los cambios que también afectan al cierre de los supermercados que abrió Amazon en Estados Unidos.

No son nada optimistas con respecto a los próximos años"

Estos despidos masivos alimentan el debate sobre el futuro del empleo. Mientras algunos análisis apuntan a que la IA reemplazará trabajos que no requieran empatía humana, otros señalan que la inteligencia artificial revalorizará oficios manuales. La disrupción es tal que ya se debate si la IA obligará a crear una renta básica universal para paliar el impacto social.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

5:00H | 29 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking