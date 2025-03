Qué es la 'antracnosis', el problema que ha puesto en peligro uno de los platos más típicos de Asturias: una caída del 80%

La faba asturiana es un producto que no está pasando por su mejor momento, y es que un hongo, el de la antracnosis, mancha la alubia e impide su comercialización. Habría ocasionado ya una merma en la producción de esta temporada y el futuro continúa siendo incierto. Según los datos del Consejo Regulador de Faba Asturiana, en el bienio de 2023 y 2024 se alcanzó un máximo de hectáreas sembradas con 230, mientras que el nivel más alto de toneladas producidas lo alcanzaron en el bieno anterior (2022/2023) con 301 toneladas.

Los efectos de la 'antracnosis'

Sergio Suárez, ex presidente de ese mismo Consejo Regulador, explica en La Linterna que el exceso de humedad y la falta de sol “resultan muy favorable para el hongo de la antracnosis”. Una enfermedad en las plantas que provoca verano manchado y muchas pérdidas, aunque señala que “es una situación coyuntural de este año”. “Es verdad que este año no tuvimos prácticamente verano en Asturias, se dio todas las circunstancias para que se propagara el hongo, que esperemos que no venga los próximos veranos”.

Carlos Castro/Europa Press Una agricultora en la temporada de recogida de Faba fresca de Lourenzá, Lugo

Y es que la antracnosis ha afectado este año, pero el anterior aparecieron otros hongos, como el oidio, además de la presencia del ácaro blanco y las chinches, que disminuyen drásticamente la producción de faba. Así, ¿cuáles son las condiciones óptimas para no tener ninguno de estos hongos o chinches o bichos? Este año las estadísticas han reflejado que no ha habido más de cuatro días seguidos en Asturias con sol, entre lluvia y humedad. “Ante eso no hay mucho que hacer”, apunta Suárez que, insiste, necesitan que llueva.

“La faba necesita agua para nacer y cocer, y algo más en el cultivo y, sobre todo, en el borde de la faba”. Eso sí, explica que tampoco es un producto que demande mucha agua.

Cuánto caerá la faba asturiana en 2025

Expósito preguntaba al experto en qué se nota la sequía y la presencia del hongo y si se traducirá en un producto de peor calidad. “La mayor problemática es la falta de producción por hectárea”, recalca. “Estamos hablando en años normales de 1.500, 1.600, 1.400 kilos por hectárea. Y es que, cuando pasa por la seleccionadora, queda grano limpio del tamaño que tiene que tener para que sea IGP (Indicación Geográfica Protegida), algo que se está viendo en la merma de producción, que puede ser al 80% o al 85% en muchos casos de muchos agricultores este año.

Carlos Castro/Europa Press Selección de fabas para su envasado en la Cooperativa Terras da Mariña

“Una cosecha con los costes que tiene y que nos quede un 15%, un 12, un 20% de grano limpio pues eso no cubre los gastos ni nada que se parezca”. Además, señala Suárez que hay un problema en el sector y tiene que ver con una ayuda directa que anunció el consejero de 2.200 euros por hectárea para la faba inscrita en la IGP.

Esto hay que demostrarlo con datos y estadística y en los datos de los últimos años bajaron de las 150 toneladas de la 22-23 a la 23-24 y en la 24-25 “igual no pasemos de las 40-50 toneladas”, lamenta el experto en COPE. “No creo que lleguemos ni de lejos a las 40 toneladas certificadas”. “Ahora mismo ya no hay nada que hacer, la campaña ya la recogimos y este año no hay nada que hacer, los agricultores tenemos mucho miedo, en estos meses tenemos que empezar ya a preparar las fincas y pensar qué vamos a plantar en la próxima y hay mucho grano manchado”.

El grano manchado, exactamente, significa que es lo que hace a la faba blanca, que es un grano blanco, mancharla, ponerla oscura o incluso pudrirla.