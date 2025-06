Marilou Vioix, víctima de bullying, en COPE: "Compartí aula con mis agresores y nadie hizo nada'"

Marilou Vioix, estudiante francesa del grado de Fisioterapia en la Universidad de Vic (Barcelona), ha roto el silencio que la rodeó durante los cuatro años en los que sufrió acoso en el entorno universitario.

Ha denunciado en 'Herrera en COPE' que ha sufrido, durante un tiempo, una situación extrema de desprotección.

Todo comenzó, según ha contado a Alberto Herrera, en la segunda semana de clase, cuando rechazó a un compañero. A partir de ese momento, Marilou fue víctima de una cadena de ataques: insultos, agresiones físicas —una de ellas le provocó un traumatismo craneoencefálico con pérdida de consciencia—, difusión de fotos íntimas sin su permiso, grabaciones mientras estaba inconsciente, cuchicheos diarios y amenazas de muerte.

“El momento más duro fue después de denunciar. Me sentí más sola que nunca. La universidad no me protegió. Todo empeoró”, ha denunciado Marilou, emocionada.

Pese a haber denunciado los hechos ante los Mossos d'Esquadra en abril de 2022 y a contar con el apoyo de la Asociación No al Acoso Escolar (NACE), la universidad optó por una mediación con los agresores en lugar de abrir un procedimiento disciplinario o judicial.

“No se examinaron las pruebas, no se llamó a los testigos. Solo se hizo una mediación penal sin hablar de agresiones”, ha asegurado. “Ellos decían que habían ganado. Yo solo quería estudiar en paz”.

Durante cuatro años, Marilou compartió aulas con sus acosadores.

“Se reían, hacían fiestas, decían que yo estaba loca y que habían ganado. Y lo peor: lo decían delante de toda la promoción. La universidad no hizo nada”, ha relatado. Según cuenta, incluso una profesora le confesó que una madre de los agresores intentó negociar el silencio del caso con el profesorado.

La Universidad de Vic, contactada por COPE, no ha querido hacer declaraciones ni dar su versión de los hechos.

Una "venganza" simbólica: sin beca y con aplausos

La graduación de Marilou se convirtió en su momento de reparación simbólica. La universidad no le permitió intervenir, pero fue ovacionada por parte del público mientras se negaba a portar la beca institucional como gesto de protesta. “Fue la primera vez en cuatro años que me sentí fuerte”, ha asegurado.

Tras hacerse viral su discurso en el Share Festival de Barcelona, donde habló ante 20.000 personas, ha recibido centenares de mensajes de apoyo. “Muchos son de estudiantes o madres que han vivido lo mismo en esta universidad. Algunas chicas siguen allí, y también a ellas las están silenciando con mediaciones”, reivindica.

Un futuro con luz, después de la oscuridad

Ahora, ya graduada, Marilou quiere ejercer como fisioterapeuta y ayudar a otras personas. Agradece especialmente el apoyo de Carmen Cabezañi, presidenta de la asociación NACE. “Me han dado voz y me han salvado la vida. Yo quiero hacer lo mismo por otros”, dijo emocionada.

“Lo que quiero ahora es ser feliz”, acaba su intervención en 'Herrera en COPE'.