Su hija le propone ver una serie y a este vecino de Ávila le cambia así la vida dos años después esta decisión: "Todos los días"

En el 900.50.60.06 hablamos con nuestros 'Fósforos', en este caso, sobre lo siguiente: ¿a usted por qué le ha dado? ¿Qué aficiones tienes ahora?

Hablamos con Pedro. El primer oyente en responder al tema del día, desde Ávila. Hace dos años, su hija le propuso ver una serie "llamada One Piece. Era de ocho capítulos. Resulta que esa serie era con personajes reales y me dijo que tenía que ver la serie pero versión dibujos animados. Vi la de ocho capítulos y luego empecé con los dibujos animados. Tiene más de 1.300 capítulos y 20 películas. Todos los días tengo que ver dos capítulos. Tengo el coche rotulado con One Piece y todo".

Así, a este 'Fósforo' le cambió la vida esta serie; presente en muchos aspectos de su día a día.

Inmediatamente después, charlamos con Víctor. Explica a Alberto Herrera que, últimamente, le ha dado por la relojería. Tiene 60 años. Se encuentra en paro y sin mucho futuro laboral. Por este motivo, retomó esta afición que tenía. Pasa las horas muertas así. Compra relojes baratísimos "y mi ilusión es echarlos a caminar. A base de ver vídeos lo he ido aprendiendo. Ahora estoy con uno que tiene la cuerda rota".

Se ha dedicado unos 30 años al mundo comercial. En el sector de la alimentación y la hostelería. Vive en Fuenlabrada. Hemos aprovechado su ratito para venderse y que le surja una nueva oportunidad laboral.

Retomamos el tema del día con Francisco. Llama desde Albacete. Le encantan los Madelman. Los colecciona. Pero es que también los elabora él mismo. "Coso, pinto figuras, las cabezas, llevo unos 15 años con eso".

Hablamos también con otro Francisco. Llama desde Elche. A su mujer le encanta el tenis. Le compró todo. La equipación adecuada, etc. Y cuando ella va a jugar "presionaba a todo el mundo. Pero no le daba a una bola. Aquello era un desastre. Se pasó al pádel. Catorce equipaciones diferentes. Y más de lo mismo. Ahora hace running y parece un árbol de Navidad. Si se entera mi mujer de esto, voy a acabar durmiendo con el canario".





Daniel es el siguiente oyente que dice que está totalmente entusiasmado con el Betis. Nació con ello. Tiene el carnet, va mucho al estadio y sigue al equipo muy de cerca.

"COLECCIONO COCHES CLÁSICOS; LOS TENGO EN CASA DE MI MADRE"

Carlos relata su caso. Indica que, desde hace 15-20 años, le encantan los coches clásicos. Antiguos. Su padre tuvo 3 y "yo, desde pequeño, lo miré. Compré un Seat y lo restauré. Y de ahí no paré. Tengo una colección de 10 coches. Los tengo en casa de mi madre, en una parcela. No sé cómo mi madre me lo permite".





El siguiente 'Fósforo', llamado José, tiene 49 años. Le gustan mucho los videojuegos. Desde niño. Con 47, aproximadamente, "veía los vídeos de Youtube de gente que hacía guías. Me puse a ello. He tenido que aprender edición de vídeo, sonido... me grabo la pantalla del ordenador. Tengo 10.700 seguidores".

Por último, hablamos con Antonio. El último oyente en charlar con nosotros este día. Su hija vio una serie argentina. Llamada 'Patito Feo'. Nunca terminó de engancharse. Pero él, sí.