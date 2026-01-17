Carmen Lomana, socialité: "Lo de Julio Iglesias va a quedar en nada; ha cogido al abogado experto en alcanzar acuerdos económicos con las víctimas"

Carmen Lomana ha expresado su contundente opinión sobre el escándalo que rodea a Julio Iglesias y las acusaciones de presunto abuso por parte de varias empleadas. En su sección 'Hora Lomana' del programa 'Fin de Semana', la socialité ha afirmado que, respetando la presunción de inocencia, se cree las acusaciones. "Yo me lo creo", ha asegurado, argumentando que el propio artista ha alimentado durante años una "leyenda de macho man" que da verosimilitud a los testimonios.

La clave: un abogado especialista en pactos

El punto central de la reflexión de Lomana es su predicción sobre el desenlace judicial del caso. Según ella, todo apunta a que el asunto no llegará a juicio porque Julio Iglesias "ha cogido al abogado más especializado en llegar a acuerdos económicos con las víctimas". Aunque el caso está en manos de la fiscalía, Lomana sugiere que la estrategia legal del cantante buscará resolver las denuncias de forma extrajudicial a través de compensaciones económicas.

Va a quedar en nada, ha cogido al abogado más especializado en llegar a acuerdos económicos con las víctimas" Carmen Lomana Socialité

Como ejemplo, Lomana ha recordado el caso de Vaitiare, quien tras publicar un libro con duras acusaciones contra Iglesias, recientemente "se desdice de lo dicho" de una forma que la colaboradora considera "absurda y fea".

Para Lomana, este cambio de versión, sumado a una entrevista televisada, evidencia cómo el dinero puede silenciar a las presuntas víctimas, dejando a los periodistas "indignados".

Abuso de poder y humillaciones

Lomana ha calificado los hechos denunciados como un "abuso de poder" intolerable, comparándolo con el "derecho de pernada de la edad media". Ha criticado que Iglesias, supuestamente, se aprovechara de "chicas con pobreza y miedo" en la República Dominicana, un país con "muchas necesidades económicas". Las acusaciones incluyen obligarlas a someterse a una revisión ginecológica, trabajar 16 horas y acudir a su cama, eligiéndolas por una estética determinada.

Durante la tertulia también se ha recordado el comportamiento efusivo del cantante con otras celebridades, como un vídeo con la presentadora argentina Susana Jiménez. Finalmente, se ha establecido un paralelismo con otros casos mediáticos como el de Plácido Domingo o Kevin Spacey, señalando que las exoneraciones judiciales a menudo no tienen el mismo eco mediático que las acusaciones, lo que provoca un daño reputacional que persiste a pesar del veredicto.

Esta visión del caso, centrada en una resolución pactada, choca frontalmente con la defensa del entorno del cantante.

Mientras Lomana da por sentada la veracidad de las acusaciones basándose en la imagen pública del artista, amigos como Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, sostienen que Iglesias está tranquilo y convencido de que no hay fundamento para la denuncia. Esta disparidad de opiniones refleja la polarización que el caso ha generado, enfrentando la presunción de inocencia con la contundencia de los testimonios. Así lo contó en 'Herrera en COPE':

Finalmente (y volviendo a Lomana) la socialité ha subrayado que la estrategia de alcanzar acuerdos extrajudiciales es una práctica habitual en estos casos para evitar el desgaste de un juicio público. Según su análisis, el objetivo no sería tanto demostrar la inocencia como silenciar el escándalo y proteger la imagen del artista mediante compensaciones económicas, una táctica que, de confirmarse, impediría que los detalles de las acusaciones fueran examinados en un tribunal.