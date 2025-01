Sufre un accidente laboral en Ciudad Real y, 26 años después, da una lección al mostrar las secuelas: directo a Canal Sur

La vida de Luis Almarcha no ha sido sencilla. En lo laboral ha tocado varios palos: ha trabajado en el campo, en gasolineras, de repartidor... Y hace 26 años, como cuenta él mismo en La Linterna, sufrió un accidente laboral en Ciudad Real que puso su vida profesional patas arriba.

Una historia que contaba este martes Expósito en el programa de COPE y que recogía también testimonios del propio Luis en la televisión pública andaluza, Canal Sur, donde el protagonista ha relatado la lección que sacó en claro hace un cuarto de siglo. Y es que se ha vuelto popular hasta el punto de contar con centenares de miles de seguidores en TikTok, donde incluso cuenta con un alias por el que le conocen: el Lotero Molón.

Andres Torreadrado/RTVA Sede de la Radio Televisión Andaluza

La primera vez de Luis en televisión

Luis nació en La Solana, Ciudad Real, en una familia humilde. Su madre dio a luz a 11 hijos, tres de ellos fallecieron al nacer. Una vez más, las madres de los protagonistas de nuestras historias juegan un papel decisivo en sus vidas, también es el caso del Lotero Molón. “Soy un hombre normal y corriente, pero sí es verdad que me viene de mi madre esta alegría y esta forma de ser”, explica el hombre a Expósito.

Asegura que tiene un recuerdo vívido de su infancia y que explica su carácter: “mi madre la he visto yo en el patio de mi casa lavar la ropa de ocho a mano, y lo hacía cantando”. “Cuando uno viene de abajo y cuando ve eso, entonces valora más lo que tiene”, reflexiona. Su admiración por el baile y el canto le viene de su madre.

TikTok Luis Almarcha, en uno de sus vídeos virales

De hecho, en los años 90 hizo su primera aparición en televisión mientras salía adelante gracias a los trabajos temporales. “Como tenía más trampas que un monte, hacía pequeños trabajos como repartir propaganda, en fin, pequeñas cosas que no aportaban algo de dinero”. Así, le surgió una oportunidad en el programa 'La Paridad Nacional': “hacer unas parodias, y le hice una parodia al padre Apeles”.

Un accidente en Ciudad Real

“Fue un accidente en una estrujadora de uvas, en una cooperativa”, relata Almarcha en COPE sobre el accidente que le cambió la vida hace más de 25 años. “El segundo día que entré a trabajar pues me pilló”. Así, estuvo dos años de baja y le comentaron de otro empleo, “porque iba a entrar una gasolinera y había dos plazas”. En ese momento Luis encontró el trabajo de su vida. Fue así como le pusieron en contacto con la familia de la ONCE.

Cargando…

Luis siempre ha contado con el apoyo incondicional de su familia y han sido ellos los culpables de su aparición en las redes sociales. Ya en 2022 se hizo viral con gracias a una canción de reggaeton. La espontaneidad con la que el lotero bailaba el tema llamó la atención del público. “El vídeo fue el Alberto Toral y el Pablo Cuesta, que fue un vídeo que se llama 'Ya te olvidé'”, recuerda Luis. Aún así, la idea vino de su cuñada: “me presentó todo esto de TikTok, porque me dice “cuñado, a ti que te gusta todo esto de cantar, de hacer...” Y bueno, vi esa canción, vi un trocito y bueno, pues fue cuando me hizo viral”.

Directo a Canal Sur

Luis lleva 26 años repartiendo premios y alegría en la ONCE y el accidente que sufrió cuando trabajaba en una cooperativa le hizo perder cuatro dedos de su mano izquierda. Desde entonces, asegura, la ONCE es su hogar. “Derrochan alegría, somos personas que somos dinámicas, somos alegres, que pese a nuestras guerras particulares que hemos tenido que sufrir cada uno con nuestras discapacidades y con nuestras luchas, pues aquí estamos y estamos contentos y alegres y dispuestos a vivir la vida”.

Canal Sur Luis Almarcha, el Lotero Molón

Luis es un hombre afortunado que ya ha repartido 8 premios desde que trabaja en la ONCE. De hecho, compartía con los espectadores de Canal Sur su estrategia comercial y su lección de vida en un reportaje en la televisión andaluza: "Siempre he vendido bien bailando, cantando y lo que más vende es una sonrisa siempre”.

Y es que define con esta frase su carácter: “No te tomes la vida muy en serio, de todas formas nadie sale vivo de ella”.

“Vivimos en una sociedad que al fin y al cabo nadie es capaz ya de la prisa, el estrés, del consumismo y no hace falta tanto para vivir, de verdad”, reflexiona el lotero con Expósito, al que asegura que “hay que ponerse en la vida metas pequeñas”. “Uno no puede ponerse una meta que es inalcanzable porque vives frustrado toda la vida y si es verdad, cuando se consigue, pues te pones otra”.

No te tomes la vida muy en serio, de todas formas nadie sale vivo de ella" Luis Almarcha El 'Lotero Molón'

Un vídeo en Cáceres

'Me has hecho perder el juicio' es una comedia española que protagonizó Manolo Escobar en 1973 y el tema principal es 'Qué contento hoy me levanté' , la canción con la que Almarcha ha grabado su último TikTok en Cáceres. Y es que, 26 años después del accidente, se ha convertido en todo un fenómeno viral en redes sociales. El 'Lotero Molón' cuenta con más de 227.000 seguidores en TikTok. Es tan popular que su último bolo le ha llevado hasta Don Benito a inaugurar un restaurante, viaje que aprovechó para grabar un vídeo en la plaza de San Jorge.

“La elegí porque vi una ciudad muy fresca, es un pueblo-ciudad, donde no hay aglomeración”, explica. “Al fin y al cabo, yo soy un poco niño y a mí me encantó cuando vi las letras de Cáceres aquí yo salté, fui a la plaza aquella, vi todo aquel casco histórico que está tremendo y bueno, que me ha encantado, la verdad”.