Un vecino de Ciudad Real va mucho al mismo restaurante y, al poco tiempo, se queda de piedra al descubrir por qué lo cerraron: "Me dijeron..."

Acabamos la semana con una sonrisa, en 'Herrera en COPE', gracias a nuestros 'Fósforos'. Con ellos hablamos sobre datos inútiles que retienen en su cabeza.

El primer oyente, llamado Roberto, nos cuenta que el dato que tiene "no es tan inútil, sino curioso. Le estamos quitando el pañal a mi pequeña Isabel. Me dijo 'papá, me he hecho caca en la maquita'. Fui a limpiar y le dije: '¿y el pipí?'. Me dijo que después. Descubrí ahí que las mujeres pueden evitar hacer pipí mientras hacen popó. Y los hombres no podemos".

Los pies de un bebé

Por otro lado, José tiene algo interiorizado en su cabeza. Es de Puertollano (Ciudad Real) pero vive en Valencia. Cada vez que va a Puertollano se junta con los amigos "y a mí me gusta mucho el conejo. Había un restaurante que lo hacían de categoría. Siempre íbamos allí a comer conejo al ajillo. A los dos años de ir, me dijeron que no era conejo al ajillo. Que era gato. Y por eso lo habían cerrado".

Francisco Javier dice que hay algo que le parece absurdo y que aprendemos en el colegio. El mínimo común múltiplo. "Todas las noches, cuando nos vamos a acostar, nos mandamos memes entre amigos. Y nos decimos 'pues nada, otro día sin usar el mínimo común múltiplo''", asegura provocando las risas de Alberto Herrera y el resto de colaboradores de 'Herrera en COPE'.

"me aprendo, sin quererlo, todas las matrículas y números"

Inmediatamente después, Fidel entra en 'Herrera en COPE' para reflexionar lo siguiente: "¿Quiénes beben agua, los de agua dulce o los de agua salada? Pues sí que beben agua, pero es curioso... porque los que beben agua, son los de mar".

Miguel Ángel, al ver películas y fotografías de soldados estadounidenses, se fijó en que "todos llevan el parche de la bandera norteamericana al revés. Y resulta que es porque, según la constitución estadounidense, las estrellas en la bandera tienen que ir al lado del palo/mástil. Y se supone que los soldados, cuando va avanzando, la bandera, el aire la ondea hacia atrás. Y por eso la llevan al revés".

Otra 'Fósfora', llamada Estrella, tiene un dato curioso que aportar. Tiene manía con los números "porque se me quedan todos. Y las matrículas. Me sé la matrícula de mis compañeros de trabajo y todo. Además, en mi primer parto, me pasó algo muy gracioso. Al principio, le dijeron al ginecólogo que tenía que llamar a un número de teléfono. El ginecólogo se cayó y todo, fue un show". Al pasar el parto, el médico le dijo a las enfermeras a qué número tenía que llamar. Y salta ella: "Era el 952.... tengo la manía esa de acordarme".

tE PUEDE INTERESAR Hace la mili en Barcelona, coincide con un joven de Galicia y no puede olvidar lo que le pasa en pleno servicio

Manuel llama desde Munera (Albacete). Su curiosidad tiene que ver con el pelaje de los gatos. Una vez, su abuelo Pepe le contó que "cuando se ve un gato a lo lejos y el pelaje compone dos colores, es que es macho. Pero si tiene más de dos colores, es hembra. Es una cosa que no tiene una utilidad ninguna, pero es curioso. Siempre que lo hemos comprobado, pues ha coincidido".

Por último, María Ángeles relata que, de joven, allá por los 50, trabajaba en comercio. Y les enseñaban, nada más empezar a trabajar, un dialecto "para hablar delante de la clienta y que no se enterase. Hablábamos del revés".