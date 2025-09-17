Así vivió Robert Redford en Mallorca antes de ser una leyenda del cine

Corría 1957 y Robert Redford tenía solo 19 años. Aún no era actor y ni siquiera imaginaba convertirse en una estrella de Hollywood. Su sueño era otro: ser pintor. Con pocos recursos y muchas dudas, decidió viajar a España y pasar unos meses en Mallorca. Allí se ganaba la vida vendiendo sus cuadros en la calle y recorría la isla en busca de inspiración.

En entrevistas posteriores, Redford recordaba aquellos días con humor y nostalgia. La calma de los pueblos, la presencia de la Guardia Civil y la sensación de descubrir un mundo nuevo marcaron su juventud. Aquella etapa mallorquina fue mucho más que unas vacaciones: fue un aprendizaje vital que le permitió explorar su creatividad y tomar contacto con una cultura distinta.

Alcudia: un hogar temporal

Una década más tarde, Redford ya había comenzado su carrera cinematográfica. Había rodado tres películas y no estaba seguro de querer seguir en Hollywood. Buscaba un paréntesis y, sobre todo, un lugar tranquilo para su familia.

Viajó con su esposa y sus hijos pequeños y se instalaron primero en Can Pastilla. Sin embargo, la vivienda no les convenció y decidieron mudarse a Alcudia, un pequeño y tranquilo pueblo de pescadores. Allí, Redford dedicaba sus días a la lectura, a la pintura y a la familia. Contaba cuentos a sus hijos por las noches y disfrutaba de la vida lejos del ruido mediático de Hollywood.

Él mismo reconocería años más tarde que aquel retiro fue decisivo para equilibrar su carrera con su vida personal. Alcudia se convirtió en un espacio de calma y reflexión, donde la fama todavía no marcaba el ritmo de su día a día.

Mallorca, recuerdo de toda una vida

En 2012, durante la presentación del canal Sundance Channel en Madrid, Redford volvió a hablar de Mallorca. Lo describió como un lugar de juventud, descubrimiento y familia, un refugio que dejó una huella imborrable en su vida.

Hoy, mientras Hollywood llora su pérdida, Mallorca recuerda al joven que llegó con sueños de pintor y al actor consagrado que encontró en Alcudia la tranquilidad que el cine no podía ofrecerle. Su relación con la isla fue discreta, casi íntima, pero refleja un capítulo clave en la historia personal de una de las grandes estrellas del siglo XX.