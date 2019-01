Pedro Rollán: “En Madrid no se van a retirar las VTC como en Barcelona”

Tiempo de lectura: 1



A partir de la medianoche del jueves al viernes, las aplicaciones de VTC Uber y Cabify se retirarán de Barcelona después del acuerdo alcanzado la pasada semana entre colectivos del taxi y Generalitat por el que se establece un período mínimo de 15 minutos hasta una hora de precontratación para esos transportes. El miércoles el gobierno autonómico de Madrid rechazó una propuesta similar para la Comunidad, mientras que este jueves los taxistas aseguran haber entregado nuevas exigencias que renuncian a solicitar esa misma precontratación.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha pasado por los micrófonos de La Linterna de COPE en los que ha asegurado que en “Madrid no va a pasar lo que ha pasado en Barcelona con Uber y Cabify”. “La Comunidad de Madrid no va a permitir que el Ayuntamiento pueda cercenar las oportunidades de las VTC” ha añadido Rollán, en referencia a que es competencia del consistorio decidir ahora si aplica esa precontratación. Sin embargo, apunta el vicepresidente autonómico que aún no cuentan el borrador con las nuevas propuestas que han anunciado las asociaciones del Taxi.