Iván Romeo se confiesa en El Partidazo de COPE: "Durante la temporada somos bastante robots, pero me pagan por ir en bici con mis colegas"

La nueva joya del ciclismo español ya está aquí. Se llama Iván Romeo, tiene 22 años y acaba de conseguir su primera gran victoria como profesional al ganar una etapa y la general de la Vuelta a Andalucía. El corredor del Movistar Team repasó su actualidad y desveló su lado más personal en una entrevista en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño.

Una pasión convertida en profesión

El joven vallisoletano ha demostrado que su relación con la bicicleta va más allá de lo profesional. "Si me dejaran 2 semanas de vacaciones, me iría con mis colegas a andar en bici a escuchar música y y me pagan para eso", ha confesado, dejando claro que vive por y para su pasión.

Desde hace poco, Romeo reside en Andorra, donde comparte su vida con su novia, la también ciclista Kat Ferguson, pentacampeona del mundo. Aunque echa de menos su casa en Valladolid, ha admitido que entrenan juntos a menudo y, entre risas, ha reconocido que ella es "100 por 100" más ordenada con el material y las cosas de casa.

La vida de 'robot' de un ciclista de élite

Romeo se rindió por completo a la calidad de Pogacar: "Es muy complicado, en las carreras que está Pogacar, sabes que va a ser prácticamente imposible. Al nivel al que está… controla todo y tiene el mejor equipo, no puedes anticiparte y no te puedes ir. Por suerte, no es mi labor pelearme con él".

Il Lombardía Quinta victoria seguida para Tadej Pogacar en el Giro de Lombardía

El ciclista ha explicado la exigente rutina que impone la élite, donde todo está medido al milímetro. "Durante la temporada somos bastante robots", ha afirmado. Ha detallado cómo deben registrar cada comida en una aplicación para los nutricionistas del equipo, un trabajo de "24 horas al día" donde apenas hay espacio para la improvisación.

Pese a la disciplina, Romeo se define como una persona extremadamente ambiciosa, que se pone "objetivos que a veces muchas veces son inalcanzables". Lejos de cambiar, se reafirma en su forma de ser, aunque reconoce que le lleva a tener más decepciones de las que debería. "Soy así, no creo que cambie", ha sentenciado.

Objetivo: un Mundial

Con 1,93 metros de altura, su perfil no es el de un escalador puro como su ídolo, Alejandro Valverde. Él se ve más como un corredor "más constante", un buen contrarrelojista que puede brillar en carreras de una semana y clásicas. Por ahora, no se marca el objetivo de las grandes vueltas: "Mucho, mucho, mucho tendría que mejorar".

Sin embargo, tiene un sueño por encima de todos. "Un campeonato del mundo élite para mí es lo más grande que habría", ha declarado. El vallisoletano, que ya fue campeón del mundo sub-23, considera que esa carrera tiene "un aura diferente" y anhela poder vestir el prestigioso maillot arcoíris.

El prometedor futuro de Iván Romeo está asegurado en el Movistar Team, equipo con el que tiene contrato hasta 2028. Su próximo gran desafío será la París-Niza, una nueva oportunidad para demostrar que el ciclismo español tiene un nuevo referente en el que confiar.