Pasa 100 días en la UCI y 60 en coma y, al despertar, echa en falta algo: pone remedio para el resto de pacientes como él

El año 2022 supuso un punto de inflexión en la vida de Javier Muñoz después de que sufriera un accidente de moto que le dejó en coma durante dos meses. De hecho, las lesiones fueron tan graves que permaneció más de 100 días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Cuando despertó, la recuperación no fue nada fácil. De hecho, él mismo contaba este jueves en La Linterna cómo echó en falta algo que hizo la situación, ya de por sí difícil, aún más complicada.

No obstante, como cuenta Expósito, su propia experiencia y lo aprendió en los días posteriores a despertar del coma le sirvieron para mucho más que para recuperarse: decidió que le pondría remedio a lo que él mismo había vivido para que no le ocurriera a nadie después de él.

DPA vía Europa Press Una enfermera trabaja en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Greifswald

100 días en la UCI y 60 en coma

Cosas tan básicas como caminar, hablar, comer, sin ayuda se convirtió todo en un reto: Javier es un superviviente del Daño Cerebral Adquirido, DAC. Es un luchador que no ha dejado de pensar en todas las personas que han pasado por una situación como la suya. Y es que durante su recuperación Javier vivió una lucha constante con sigo mismo y con un objetivo: trabajar duramente en su rehabilitación sin plantearse por qué la vida le había puesto en una situación tan injusta.

“Nunca me pregunté por qué a mí, y podía haber sido una pregunta que me había machacado”, explicaba el propio paciente en los micrófonos de COPE. Asegura que aceptó su condición y “sólo pensaba en qué podía hacer yo para salir adelante, y eso es lo que me ayudó, no pensar más allá del hoy”.

Alamy Stock Photo Una paciente de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Lo que Javier echó en falta al despertar

Las soluciones que provoca el Daño Cerebral Adquirido conlleva un largo periodo de rehabilitación lo que supone un gran gasto para las familias. La de Javier tuvo que asumir los gastos de los desplazamientos a los distintos centros y, por eso, para apoyar al paciente y a su entorno, la Fundación Vivir Dos Veces, creada por el propio protagonista de la historia, cuenta con una empresa de transporte.

“Durante 4 meses, cuando ya estaba en casa, tenía que ir todos los días a rehabilitación, y tenía un transporte especializado que tenía que pagar yo para llegar a tiempo a mis terapias”, explica Javier a Expósito. Así, insiste en que no todo el mundo puede costearse lo mismo que él pagó y que, aunque hay posibilidad de contratar el transporte por la vía pública, “después no todo el mundo llega a tiempo y es muy tedioso”.

Cuando Javier sufrió el accidente la información en cuanto a la búsqueda de centros de rehabilitación, el coste, los tratamientos, las escasas ayudas públicas que reciben o la logística para ese transporte era mínima. Por todo ello, Vivir Dos Veces es la respuesta a todas estas necesidades, como él mismo explica.

“La certidumbre y la falta de información respecto a qué centros hay, el tipo de recuperación que van a tener que hacer, qué ayudas hay, cómo acceder a ellas, todo el papeleo que hay que hacer... Hay un tema burocrático de información y muchas veces, sólo con decirle a la familia que estamos aquí para lo que necesitéis, ese acompañamiento ya les baja el nivel de ansiedad”, comenta.

Instagram Javier Muñoz, fundador de Vivir Dos Veces, junto a Silvia Álava de FUDEPI

Remedio para el resto de pacientes

Javier escucha a sus familias, las ayuda y a veces, confiesa, no es fácil hacerlo: “Para mí es dificilísimo pero, a la vez, cuando hablo con las familias noto esa esperanza y esa ilusión”, explica a Expósito. “Para mí es muy duro porque es revivir una etapa dura de mi vida, pero se compensa al ver que generas un impacto positivo a las otras familias”.

También tuvo que trabajar Javier su salud mental: “mi mayor cambio ha sido la conciencia, he usado todo el tiempo conmigo mismo para estar presente y conocerme a mí mismo, y ese ha sido mi gran tanto”. Los familiares de los pacientes con Daño Cerebral Adquirido, sentían la necesidad de ser escuchados, de hacer ver el sufrimiento que tenían durante el proceso. Así, la Fundación Vivir Dos Veces ha llegado en acuerdo con FUDEPI, la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Psicología y la Investigación.

Es muy duro revivir esa etapa de mi vida, pero compensa al ver el impacto en otras familias" Javier Muñoz Creador de la Fundación Vivir Dos Veces

Silvia Álava, vicepresidenta de FUDEPI, explica en COPE que el objetivo es “que estén lo mejor posibles para que puedan cuidar a la persona que ha sufrido este Daño Cerebral Adquirido. Explican que la experiencia que tienen es que las familias “se vuelcan muchísimo y consiguen cuidar, pero en ocasiones olvidándose de sí mismos y lo que hace es que, a medio o largo plazo, su salud mental se rompe”.

El Daño Cerebral Adquirido afecta no solo al paciente, también a la familia, por eso las personas que necesiten apoyo psicológico, explica Expósito, deberían dirigirse a FUDEPI: “Lo primero que vamos a hacer es una evaluación para ver exactamente qué es lo que pueden necesitar y cómo se le apoyo que van a necesitar”, aclara Alaba en COPE. Después, un psicólogo se encarga de evaluar, de tratar cada caso las necesidades de la familia “para poderles dar ese acompañamiento y para que aprendan también a no abandonarse a sí mismos para poderse enfrentar a esta nueva situación”.