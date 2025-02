Se gradúa en fisioterapia en la universidad en Valencia y los padres no aceptan cuál será su primer destino: "¿Por qué allí?"

En España, casi el 50% de los jóvenes con edades entre los 25 y los 34 años cuenta con una carrera universitaria, según datos de un estudio de la OCDE. Así, desde el propio Ministerio apuntan que el 40% de las personas que comienzan un grado en cualquier universidad pública termina la parte teórica sin ningún año de retraso con respecto al plan de formación.

Es el caso de Blanca, una joven de Valencia que cursó de forma normal sus estudios en fisioterapia y que, como contaba este martes Expósito en La Linterna, nada más graduarse decidió cuál sería su primer destino. Algo que, comenta en COPE la propia joven, no terminó de encantar a sus padres, a los que le costó convencerles, incluso con el paso del tiempo.

Canva Niños de la india

El viaje de un grupo de fisioterapeutas

Blanca, Ana, María y varios chicos y chicas españoles son todos miembros de la iniciativa '1 kilómetro, 1 vida'. A ellos se unió Jennifer Martínez de 45 años, fisioterapeuta especializada en neuropediatría, que explica en COPE que este tuvo lugar en la India. “Si los niños son lo más maravillosos que hay, estos niños, con desventajas por todos lados, por la situación de discapacidad, por la situación de donde han nacido, por situación de recursos, son los más disfrutones, los más capaces y los más maravillosos que te puedas encontrar”.

Jennifer es fisio por vocación y, desde sus inicios en la facultad, tenía claro que quería trabajar con niños y ayudarles a mejorar sus habilidades motoras. A través del voluntariado ha conseguido unir sus dos pasiones: ayudar a los niños y poder viajar. Explica la joven en La Linterna que “el voluntariado te permite combinar las dos cosas de una forma fantástica, conociendo otros países, otras culturas de una forma diferente que viajando de turista, en la cual ves muchas cosas, haces muchas fotos, pero las vivencias son distintas”.

En el caso de Jennifer es la tercera ocasión que colabora con '1 kilómetro, 1 vida' en la India. Confiesa a Expósito que quería compartir su conocimiento de neuropediatría con los médicos de allí. “La huella que dejas perdura más porque se transmite la formación a los profesionales locales. No se trata solo de hacer sesiones de fisio a los niños, sino transmitirles, ya que hemos tenido suerte de acceder en Europa a formación específica, pues acercárselas”.

Blanca se gradúa en Valencia

La Fundación Vicente Ferrer propuso ampliar la duración del voluntariado de los españoles de los dos hasta los cinco meses y así poder ayudar a más niños, argumentando un voluntariado de más larga duración podía ayudar a afianzar más cosas en el día a día de una manera muy práctica, en los coles y estando en las clases, participando en las sesiones de fisio más días durante más tiempo para poder afianzar conceptos de formación.

Así, Blanca es otra de las españolas que se subió a un avión rumbo a esta acción solidaria en la India. Es de valenciana y justo antes de embarcarse en esta aventura se había graduado, como ella misma cuenta: “En el momento en el que se nos dice este cambio de dos a cinco meses surgieron muchas dudas a nivel de “a lo mejor el año que viene quiero empezar un máster y no voy a poder”, “quiero retrasarlo todo por este voluntariado”... Y al final lo pones todo en una balanza y al final ha sido que sí”.

Desde el primer momento Blanca tenía la necesidad de afrontar este desafío, pero a su familia no le convencía que estuviese fuera de casa en la India casi medio año. “Hubieron muchas opiniones en mi casa, la verdad”, reconoce la joven. “Obviamente es una decisión que da vértigo, a mí la primera, y a ellos pues todavía más”. Pero, poco a poco, ha sido una decisión que los padres han aceptado y que se ha ido sobrellevando y, finalmente, “lo han comprendido”.

Redes Sociales Imagen de los participantes en la carrera de la fundación Vicente Ferrer

La reacción de los padres al saber el destino

Y es que en casa no comprendían la necesidad de irse tan lejos a ayudar a la gente. Teniendo lugares más cercanos a Valencia donde poder ser útil. “Me dijeron que “para qué tan lejos, para qué allí”, pues al final yo les dije simplemente que cerca de casa también se pueden hacer muchas cosas, pero con este tipo de proyectos llegas a la gente que por desgracia no tiene un acceso tan directo como tenemos nosotros en España, en Europa, pues toda esta formación y a todos estos servicios”.

Blanca, no ha dudado en regresar a Anantapur para ayudar a los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Cuenta en los micrófonos de COPE que “al final era algo que yo tenía claro que quería hacer en algún momento y también sirve como una experiencia vital para acercar la que, por suerte, nosotros hemos podido adquirir, a otras personas pues que no tienen la misma suerte”.

Mis padre me dijeron que 'para qué tan lejos' y que 'para qué en la India'" Blanca Voluntaria de la Fundación Vicente Ferrer

El fin con el que enfocaba en el viaje era el de ser una referencia para niños y profesionales con los que se encontró en el camino, aprender. Igual que sus compañeras realizó un curso online sobre parálisis cerebral previo al viaje y se marchó hasta la India. “Objetivo personal, el crecer como persona, el descubrir nuevas culturas, todo lo que ellos me pueden aportar y por supuesto yo intentar aportar a ellos todo lo que he aprendido durante estos años de carrera y ayudarles por supuesto en todo lo que se pueda”.

Además de Jenny y Blanca, esta décima edición de "1 kilómetro, 1 vida" ha contado con Carmey sus cuatro amigas. Todas acaban de participar en el Anantapur Ultramaratón y no es la primera vez que han realizado un voluntariado en la India, siempre enfocado a ayudar a la infancia.