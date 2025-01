Su marido emigra a Suiza, le deja con dos niños en Ourense y su suegro le hace un regalo que crea controversia en el pueblo

Julia Vázquez es una orensana de la pequeña localidad de A Bola de 82 años que a los 28 se quedó sola cuidando a una tía, a su suegro y con dos niños pequeños, cuando su marido tuvo que emigrar a Suiza en busca de trabajo.

Explica Expósito en La Linterna que fueron tiempos en los que se levantaba al alba porque, además de las tareas de la casa, “tenía que atender la explotación ganadera de la familia y la huerta”. Comenta el comunicador de COPE que la situación le llevó a Julia a tomar una decisión, pero que no llegó hasta que recibió un regalo sorpresa de su suegro y que, a la larga, la terminaría por convertir en pionera en el pequeño pueblo gallego.

La decisión de Julia en 1975

Tal fue la situación en la que se encontraba en 1975 la mujer, que por entonces contaba con 28 años y dos hijos, que tuvo que tomar una decisión drástica que hoy parecería insignificante: sacarse el carnet de conducir, algo nada habitual entre las mujeres de la aldea.

Y es que Julia fue la primera persona de su pueblo en sacarse el carnet de conducir y en tener coche propio. Así, se convirtió en la única mujer en la autoescuela. En un mes se puso tras el volante de un coche, como recuerda ella misma en La Linterna: “Lo viví muy duro muy duro porque tuve que dejar mis hijos muy pequeños, muy pequeñitos”, explica. Comenta que, por aquel entonces, “la niña tenía cinco años y el niño tenía once”.

Un regalo de su suegro

El entorno de Julia, en el año 1975, no respaldaba que una mujer trabajara y tuviera carnet de conducir. Eso sí, ella siempre contó con el apoyo de su familia y, sobre todo, el de su marido. Tal es así que hasta éste le hizo un regalo junto a su padre que cambiaría su vida de su mujer: “Mi familia toda orgullosa porque me saqué el carnet, todos estaban muy orgullosos, y después me compraron el coche, el Renault 6, mi marido y mi suegro”.

Así, Julia comenzó a conducir su flamante Renault 6 en 1975, aunque llevaba sola desde el 71 cuando su marido emigró, como tantos gallegos, a Suiza en busca de un trabajo. El día a día de Julia era una aventura que se complicaba cuando simplemente tenía que ir al médico. “Los niños iban a caballo y yo llevaba el caballo por las cuerdas, iban al colegio, pero al colegio entonces era en la misma parroquia, cerquita, entonces íbamos caminando, eran 15 minutos, era todo a pie, todo”, rememora la mujer, ahora con 82, en los micrófonos de COPE.

Controversia con los vecinos

El carnet de conducir facilitó los desplazamientos tanto a Julia como a su hija Rosa y, aunque la mayoría de los recuerdos son felices, había los hombres de la época en A Bola que le hacían objeto de todo tipo de comentarios. Eso sí, ella recuerda que era todavía más fuerte: “Tú ibas conduciendo y te decían “hala, ahí va una mujer, siempre una mujer”, y me adelantaban y me miraban”, comenta a Expósito. “Pero yo iba y adelantaba yo y después iba por el medio de la carretera y no dejaba pasar a nadie”, bromea.

El carnet de conducir no fue solo una solución para la movilidad para Julia porque, aunque este fue el principal motivo para sacarse el permiso de conducir, esta pionera del volante intuyó que con el coche podía llegar a otros lugares alejados de su aldea, y obtener un beneficio económico. “Vendía manzanas, patatas, cebollas íbamos a Xinzo de Lima y por ahí”.

Los recuerdos de la hija de Julia

Rosa, la hija de Julia, recuerda que fue una niña afortunada, orgullosa de una madre que la paseaba en su Renault 6, ya que nadie más lo hacía en la pequeña A Bola, provincia de Ourense . “Para mí fue una cosa siempre normal que mi madre tuviese carnet, pero bueno, las madres de mis amigas nadie conducía y para mí era un orgullo, porque cuando decía, ¿quién te trajo? Pues mi madre conduce, sí, de toda la vida”, rememora emocionada en La Linterna. Para ella, subraya, “siempre fue un orgullo”.

Sacar el permiso de conducir en los años 70 en un pueblo no es como ahora. Las pocas autoescuelas que había se encontraban en las ciudades más grandes, o en las capitales de provincia. “Aquí el lugar más cerca, la villa más cerca está a 10 kilómetros, pero no había autoescuelas, había que desplazarse a Ourense, era ir en un autobús o tener que vivir allí porque no podía ir y venir como es hoy”, explica. Y es que para su madre, sacarse el carnet era casi “como una pequeña carrera”: “toda la semana estudiando el carnet”.

Para mí siempre fue un orgullo que mi madre condujera" Rosa Hija de Julia, primera mujer en conducir en A Bola

Aún recuerdan a Julia como la primera mujer que tuvo carnet de conducir y que gracias a su esfuerzo y a su Renault 6 blanco sacó adelante a su familia y ayudó a los vecinos realizando portes para ellos. “De hecho por eso salió en el 8M de la Diputación de Ourense, fue un vecino el que pidió que le dieran valor, que fue pionera en llevar a los vecinos, por eso le hicieron el homenaje”, concluye Rosa, su hija, en COPE.