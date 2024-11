Expósito entra con la Guardia Civil en un club de Ourense, revela lo que encuentran y cómo los agentes lo afrontan psicológicamente

Son muchas las operaciones policiales, de los mossos y la Guardia Civil que se realizan cada día contra la trata, el narcotráfico o muchos otros delitos en nuestro país. Así, el director de La Linterna, Ángel Expósito, ha querido adentrarse este miércoles en una de ellas.

Se ha adentrado junto a los agentes de la benemérita en una que ha tenido lugar a las cinco de la mañana en la localidad de O Carballiño, en Ourense. “Hace fresco pero se está bien para ser verano”, narra el comunicador de COPE. “Las calles están vacías. Nadie imagina lo que está a punto de pasar. En el cuartel de la Guardia Civil se empiezan a preparar”. Y es que el juez ya ha dado autorización para iniciar una operación que será bastante complicada.

“Es posible que haya armas de fuego, porque en una ocasión uno de ellos asegura que, cuando tiene un problema, saca una escopeta y punto”, relata uno de los agentes antes de entrar.

Expósito se adentra con la Guardia Civil

El objetivo es entrar en un club para poder liberar a las mujeres que son víctimas de la Trata y que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por eso la prioridad de cada una de las entradas que se van a realizar durante el día hay que tenerla muy clara. En las caras de los agentes ya hay cierto nerviosismo.

La tensión se nota en el ambiente. Pero todavía hay que dar ciertas pautas para intentar que estas víctimas se sientan lo más a gusto posible. “Dentro del club nunca nos van a contar nada porque ellas mismas tienen un miedo terrible de que la que esté a su lado esté escuchando algo y se lo vaya a contar a los tratantes”, añade el mismo agente que da las indicaciones antes de comenzar la operación.

Así, explica Expósito en La Linterna que hay que concienciar a todos de que esta operación se basa en salvar a unas personas que han vivido experiencias de todo tipo. “El problema es que la mayoría son mujeres vulnerables con pasados terribles”, insiste el guardia civil. Tras el breafing ya está todo preparado. Hay que subirse a los furgones y dirigirse a los lugares señalados. El factor sorpresa es clave. Los agentes rompen el silencio de la primera hora de la mañana.

Qué se encuentran en el club de Ourense

De manera simultánea los agentes entran en varios domicilios. También lo hacen en un club de la localidad que estaba a punto de cerrar sus puertas. En su interior algunos de los “puteros” consumen varias copas apoyados en la barra. Las mujeres que trabajan allí se esconden en las habitaciones.

Una de las víctimas que trabajan en este local cuenta en los micrófonos de COPE que no tenían “ni agua, ni para bañarse y, si da la luz, a veces tampoco hay”. Es de Venezuela y lleva poco tiempo en España. Tiene miedo y está nerviosa. No quiere decir algo que pueda escuchar alguno de los dueños del club.

Todo es muy rápido. Hay que separar a todas las víctimas de la madame para que no se sientan intimidadas. Los agentes siguen insistiendo. “Camila, están preocupadas por ti, asómate”, le dice un agente a una de las chicas. Poco a poco cogen confianza ante preguntas que no son nada cómodas de responder. “Yo no se lo que cobran por los servicios, hasta ahora no he podido trabajar”, reconoce otra.

La información que aporta esta chica hace que los agentes vayan haciéndose una composición sobre la jerarquía de la red de explotación y su funcionamiento. “Me hicieron fotos caseras aquí mismo”, desvela la mujer a Expósito. Insegura, sentada en una cama mugrienta de una habitación cuyas paredes están a medio hacer, esta mujer acaba pidiendo ayuda. Necesita buscar una solución. No tiene papeles y tan solo quiere un futuro que le permita ayudar a su familia.

Cómo se enfrentan a ello los agentes

Es la conocida como “Esclavitud moderna” que usan a las personas más vulnerables como mercancía cada día por las redes de trata. Mujeres que recorren cientos de kilómetros huyendo de un país donde domina la pobreza o la violencia. Son engañadas con falsas promesas de futuro para dejar a su familia y venirse a España donde finalmente son usadas para satisfacer a los clientes.

Así, Expósito le pregunta por ellos directamente al responsable de la Guardia Civil que se encarga de luchar contra estas redes. Se trata del Comandante Víctor Souto Fernández, Jefe del grupo de delitos contra las personas de la UCO. “Yo creo que al final es una cuestión de inconsciencia, una necesidad fisiológica que una persona pueda tener e intenta aliviarla sin pensar más allá, porque seguro que las personas que frecuentan esos lugares se parara a pensar por qué esa mujer está ahí, dudaría”, reflexiona el responsable del grupo de la Guardia Civil.

Y es que la Trata es el tercer negocio delictivo que más dinero mueve en el mundo tras el tráfico de drogas y de armas. Y está más cerca de lo que creemos. En España se calcula que cerca de 115.000 mujeres están en situación de prostitución, de las cuales cerca del 85% se encuentra en riesgo de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual.