El Real Madrid ha firmado una noche histórica en el Santiago Bernabéu al golear por 3-0 al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League. La gesta, analizada en 'El Partidazo de COPE', ha dejado un protagonista inesperado por encima del resto: Álvaro Arbeloa. La victoria se cimentó en un triplete de Fede Valverde y un planteamiento táctico que desactivó por completo al equipo de Pep Guardiola, en una noche europea memorable para los blancos.

La sorpresa ha sido la tónica dominante, incluso para los analistas más experimentados. "Yo soy el primero de los sorprendidos", admitía Paco González en los micrófonos de COPE, reconociendo que el resultado superó todas las expectativas. Más allá del marcador, el partido ha servido para reivindicar a jugadores como Huijsen, que completó un partido serio, y Brahim Díaz, "más útil que nunca" en tareas defensivas. Sin embargo, todos los elogios han convergido en la figura del entrenador.

Arbeloa, el artífice en la sombra

Para los tertulianos de 'El Partidazo de COPE', Arbeloa ha sido el gran triunfador de la noche. No solo por el planteamiento, sino por el trabajo y la dedicación que hay detrás, como se ha destacado en el programa. Su implicación ha quedado patente en anécdotas que revelan un estudio minucioso del rival y una preparación que va más allá de lo habitual.

Alamy Live News. Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, se sienta en el banquillo antes del partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 entre el Real Madrid CF y el Manchester City FC en el Estadio Santiago Bernabéu.

La frase que resume la entrega del técnico la verbalizaba Paco González: "Arbeloa llegó a las tres de la mañana de Vigo el otro día y a las ocho estaba en Valdebebas, se ha currado mucho el partido del City]". Este nivel de compromiso ha sido, a juicio del programa, la clave para construir una victoria de prestigio que refuerza tanto al equipo como al propio entrenador, demostrando una capacidad de trabajo inagotable.

Thiago Pitarch, la apuesta ganadora

Una de las decisiones más valientes y aplaudidas de Arbeloa ha sido su apuesta por la cantera, personificada en Thiago Pitarch. Poner a "un niño de mediocentro" en un partido de esta magnitud ha sido visto como una declaración de intenciones. A pesar de la presión, el joven jugador ha respondido con una actuación notable, aunque un error suyo casi cuesta un gol que salvó Courtois con una parada milagrosa.

El veredicto sobre su irrupción ha sido unánime: "Es la mejor aparición de la cantera del Real Madrid en mucho tiempo]". En la tertulia, incluso se ha comparado la audacia de Arbeloa con la de Jorge Valdano cuando hizo debutar a Raúl González, subrayando que "hay que apostar cuando hay que apostar, cuando lo hay". La actuación de Pitarch ha demostrado que en la cantera blanca hay talento listo para competir al máximo nivel.

El compromiso y la redención de la plantilla

El debate en 'El Partidazo de COPE' también ha puesto el foco en la actitud de los jugadores. Se ha señalado que si en otros momentos se les ha acusado de falta de intensidad, ante el City demostraron un compromiso innegociable. "Siempre hemos dicho que los jugadores del Madrid se tocan las pelotas. Hoy han demostrado que se han tocado mucho tiempo las pelotas, porque hoy no se las han tocado", ha sido el contundente análisis, aplaudiendo el esfuerzo colectivo.

El máximo exponente de esa entrega ha sido Fede Valverde. El uruguayo no solo ha marcado un hat-trick en la primera parte, sino que ha ofrecido un despliegue físico por todo el campo. Su rol como extremo diestro, siendo diestro, es calificado como "contracorriente" en el fútbol moderno, pero sus exhibiciones siguen siendo determinantes. La única nota negativa de la noche ha sido el penalti fallado por Vinícius Junior en el minuto 57, que Donnarumma consiguió detener.

Alamy Live News. El entrenador Álvaro Arbeloa del Real Madrid en acción durante el partido de octavos de final de la UEFA Champions League 2026 entre el Real Madrid C.F. y el Manchester City F.C. en el Estadio Santiago Bernabéu.

En definitiva, la victoria ha dejado un sabor inmejorable en el madridismo, que como señalaba Juanma Castaño, confirma que el equipo es "capaz de haber hecho una noche impresionante". Una goleada sustentada en el trabajo táctico de su entrenador, la irrupción de la cantera y el compromiso de una plantilla que ha dado un golpe sobre la mesa en Europa.