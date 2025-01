Luis del Val: "Si eres pobre no puedes ser ecologista"

Desde luego me resultaría mucho más emocionante viajar a mi refugio desde Madrid a Santa Pola en un coche eléctrico que en mi viejo automóvil de gasolina. Como sé el camino no tengo ni que poner el tontón y llegue en tres horas y media. Pero si me decido a comprar un coche eléctrico tendré que poner el GPS y buscar dónde tendré que detenerme para recargar la batería con mucho cuidado y dada la autonomía de los vehículos eléctricos tendré que repostar mucho antes de llegar a Albacete.

Si tengo suerte y lo puedo hacer en Chinchilla, la emoción subirá al máximo siempre que encuentre un punto libre o estén ocupados y encima haya una fila de coches esperando. Chinchilla es muy agradable y hacer una parada de un par de horas pues mira te relaja.

El viaje que normalmente hago en tres horas y media pues me costará unas seis horas. Lo único que me intranquiliza es que al fabricar la batería de litio de mi nuevo coche eléctrico el fabricante habrá echado a la atmósfera 18.000 kilos de CO2, lo que contamina mi actual coche de gasolina en dos años. Luego, otro inconveniente es que al cabo de dos, tres, cuatro años, según los kilómetros, tengo que volver a poner otra batería nueva que también habrá aportado en su fabricación otras 18 toneladas de CO2 y me costará entre 5.000, 7.000 o 10.000 euros según el modelo de vehículo.

Como en España nos da vergüenza decir que no podemos comprar un coche por falta de dinero y yo no me puedo permitir un coche eléctrico en estas condiciones mira diré que es que las baterías de litio contaminan muchísimo más que las de plomo lo cual es absolutamente cierto y que no lo hago por eso. Vamos, que me voy a perder parar un par de veces de aquí a Santa Pola para recargar la batería y llegar relajado en unas ocho horas. Mira, me aguantaré y seguiré yendo en un antiguado coche de gasolina sin paradas y en tres horas y media. Es que si eres pobre no puedes ser ecologista