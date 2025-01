José, fisio en Paiporta, revela el conocido empresario del que ha recibido la única ayuda económica tras la DANA

Este 29 de enero se han cumplido tres meses de aquel día en el que la DANA y la riada posterior afectó a una zona de 50 mil kilómetros cuadrados de las provincias de Valencia, Albacete, Cuenca y Málaga. Un día que ha dejado un balance de 224 muertos y devastación en varias localidades como Paiporta, Catarroja o Alfafar. La UME a día de hoy continúa buscando a tres personas desaparecidas, principalmente en el barranco del Poyo y los ríos Magro y Turia.

Rubén Corral El subinspector Tena habla con Expósito en Paiporta

En cuanto a ayudas económicas, la indemnización en caso de fallecimiento sería de un total de 72.000 euros por familia por parte del Gobierno de España. Una situación que aún continúa siendo difícil y que ha querido actualizar el director de La Linterna, Ángel Expósito, que ya realizó programas especiales en las localidades valencianas días después del temporal, pero también cuando se cumplió un mes y en el Día de Reyes Magos.

Reabrir el negocio en Paiporta

90 días después los pocos comercios que han reabierto lo hacen a medio gas y el resto posiblemente no pueda abrir nunca más. Muchos de ellos siguen sin conocer exactamente qué importe de indemnización recibirá del Consorcio de Seguros. Además, se calcula que 3 de cada 10 establecimientos no volverán a abrir. Uno de los comercios que se vio hace tres meses afectado por la DANA fue el de José Torres, fisio de Paiporta, y con el que ya habló el director de La Linterna en uno de los programas especiales.

“Aún no he abierto porque me queda rehabilitar bastante zona, estoy a puntito ya de abrir porque es costoso”, confiesa el empresario en los micrófonos de COPE. Confiesa José que tiene un problema con el mobiliario del edificio. “El vecindario, al sufrir daños en su ascensor y la comunidad, prefieren pagar esos arreglos que necesitan ellos y tenían que haberme reparado a mí unas claraboyas que dan a mi clínica, y me han dejado de lado”.

Asegura que a partir de la próxima semana comenzará a tener clientes y a facturar: “He estado acabando de hacer esas sesiones gratis que yo estaba haciendo y tenía que tener algunas sesiones, algunas personas que lo necesitaban”. Incluso confiesa que en brevedad tendrá que sacar a sus cuatro trabajadores del ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) en el que se encontraban, que acaba el mes que viene.

EFE Los Reyes Magos en las cabalgatas que han recorrido las calles de numerosas localidades de la Comunitat Valenciana, como Paiporta

La única ayuda al negocio de José

Recordaba Expósito al fisioterapeuta de Paiporta que, en una entrevista anterior en La Linterna, ya explicó que había recibido 8.000 euros de ayuda del empresario Juan Roig, propietario de la famosa cadena de supermercados Mercadona. Pero ¿le ha llegado algo más? “Me llegó el consorcio, pero cuando contratas un seguro nunca te esperas una desgracia tan grande, y tu seguro era barato, por lo que al ser barato la indemnización ha sido barata”, lamenta. Y es que el dinero del consorcio, señala, han sido 17.000 euros. “Yo para poder reformar en éxito unos 70.000 euros, y yo con 17.000 más Juan Roig pues lo que he podido hacer es pagar la mitad del pladur, que es lo único que tengo puesto.

Respecto al resto de locales de la calle, explica que la guardería contigua sigue cerrada, y que el único que ha abierto es una academia de idiomas. “es verdad que es un local pequeñito y bueno, han podido trabajar y avanzar, e imagino que poniendo dinero de su bolsillo, pero todo lo demás está todo cerrado, no hay ningún comercio aún abierto”. Asegura que más de la mitad de los locales, hasta un 70%, no abrirán “porque los locales ni los han rehabilitado ni nada, hasta las persianas destrozadas, está todo igual”.

A día de hoy sólo he recibido la ayuda de Juan Roig y la del consorcio de seguros" José Torres Fisio y empresario de Paiporta

Por último, ha querido aprovechar el empresario para reclamar ayuda de los vecinos para los locales, ya que los voluntarios que llegaron de otras localidad no pueden más. “Ya están dejando de venir porque les hemos machacado, o sea, hemos necesitado tanta gente a estos pequeñitos voluntarios porque han sido muy minoría, que los pobres han acabado reventados”.