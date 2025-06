La defensa de Joseba Larrañaga a Carlos Alcaraz tras sus vacaciones en Ibiza: "Si soy yo, os mando a tomar por el saco"

Tan solo queda un día para que Carlos Alcaraz debute contra Davidovich en Queens. Lo hará este martes, en el tercer turno, al rededor de las 16:00h. El de este martes será el primer partido en hierba de esta temporada tanto para Alcaraz como Davidovich, que, además, se casó este sábado en Marbella.

PA / Cordon Press Alcaraz entrenando en Queens

Mientras que el murciano ha hecho tres sesiones de entrenamiento en hierba, la última la más intensa jugando un set frente al checo Jiri Lehecka, Davidovich se estrenó este lunes, a 24 horas de su debut en el torneo, junto al canadiense Gabriel Diallo.

sus vacaciones en ibiza

De hecho, Alcaraz ha llegado de sus vacaciones en Ibiza después de ganar por segunda vez consecutiva Roland Garros: "Fueron divertidas, pero este año ha sido más tranquilo que el anterior. El anterior fue más movido. Salí el primer día y los otros dos no salí por la noche. A las doce en cama el martes y el miércoles, aunque sí salí por la tarde. Me estoy haciendo mayor y el cuerpo ya no me da".

EFE Carlos Alcaraz posa con el trofeo de Roland Garros.

El viaje a Ibiza se ha convertido ya en una tradición para el español, que, sin embargo, recibió críticas el año pasado por hacerlo ya que supuso que su preparación para Queen's no fuera la adecuada. A pesar de esto parece más un talismán porque semanas después conquistó Wimbledon y este año ha repetido, con el beneplácito también de mucha gente que, una vez disfrutó de su espectacular victoria ante Jannik Sinner en Roland Garros, le animó a que se fuera donde quisiera.

"Hay situaciones en las que mucha gente no esté de acuerdo, que incluso tú pienses que sí, pero ellos no estén de acuerdo, pero en la vida yo quiero equivocarme. Me alegra que este año la gente que me diga que me vaya a donde quiera, que desconecte, porque el apoyo me viene bien en ciertas situaciones. Vamos aprendiendo cada año y a lo mejor dentro de varios años no me podré ir, pero ahora son momentos de desconexión que vienen bien", manifestó Alcaraz.

la opinión de joseba larrañaga

Tras escuchar estas declaraciones, Joseba Larrañaga aseguró que le "parece alucinante que estemos fiscalizando lo que ha hecho este chico en Ibiza en sus días libres. Si soy yo, os mando a tomar por el saco '¿No he ganado Roland Garros? ¿Qué os importa lo que hago en mi tiempo libre?'”.

"Da la sensación que se tiene que justificarse y explicar que salió un día, pero no los otros dos... Tampoco me creo que haya salido un día, pero que haga lo de le dé la gana", terminó diciendo.

canales de WhatsApp

