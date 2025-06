Expósito: "Me da igual quién lo proponga, sea Vox o su vecina, la situación es tan grave que requiere la moción de censura"

La respuesta del Partido Popular a la comparecencia del presidente Pedro Sánchez, en la que retó a la oposición a presentar una moción de censura, ha generado reacciones en La Tarde de COPE, donde Ángel Expósito, director de La Linterna ha cuestionado que el PP haya optado por sacar a su portavoz nacional, Borja Sémper, en lugar de dar una réplica de mayor peso. "Yo no entiendo cómo el Partido Popular, con todo el respeto hacia Borja, saca al portavoz. La situación merece algo mucho más contundente", afirmó Expósito, quien exigió al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que asuma el protagonismo y promueva una moción.

"Me da igual quién lo proponga, sea Vox o su vecina. La situación es tan grave que requiere la moción de censura", insistió el periodista. "Si el otro [Sánchez] me reta, yo voy para delante y juego al póker. Lo que no puede ser es que, no, la presentas tú, no, la presento yo. Y mientras tanto el otro se va a tirar allí dos años más". Expósito pidió que Feijóo tome la iniciativa para forzar un debate de investidura que, en su opinión, pondría contra las cuerdas a los socios de la coalición progresista: "Que se haga el presidente del Partido Popular y diga, 'la presento, venga', y a retratarse desde Podemos hasta el PNV. A ver qué pasa".

Sémper acusa a Sánchez de "insultar a las instituciones"

Las palabras de Expósito contrastaron con el tono más contenido —aunque igualmente duro— del portavoz del PP, Borja Sémper, quien en su intervención posterior cargó contra la "desconexión" de Sánchez y lo acusó de usar "insultos y mentiras" para evadir su responsabilidad en el caso de corrupción que afecta a su entorno.

"La única forma de pedir perdón es devolver la voz a los españoles", declaró Sémper, recordando que el propio Sánchez defendió en el pasado que las "responsabilidades políticas se sustancian con dimisiones". El dirigente popular tachó de "insostenible" la actitud del presidente, a quien acusó de "torpedear deliberadamente a las instituciones del Estado para mantenerse un minuto más en el poder".

"Nuestra preocupación es máxima viendo su rostro, cómo reacciona insultando, faltando a la verdad y faltando al respeto a los ciudadanos ante el caso más grave de corrupción que ha acechado no solo al PSOE, sino a la democracia española", afirmó. Sémper subrayó que los escándalos actuales "afectan directamente al Gobierno", no solo a las cuentas del partido, y advirtió de que "faltan capítulos por salir".

"Llevan meses insultando a jueces y a la Guardia Civil"

El portavoz del PP también denunció una campaña de "ataques sistemáticos" del Ejecutivo contra las instituciones que investigan los casos de corrupción. "Llevan meses insultando a los jueces y magistrados con nombres y apellidos, a la Guardia Civil y a la UCO, y a medios de comunicación", aseguró. En su opinión, Sánchez está utilizando una estrategia de "desgaste y confrontación" para ocultar lo que considera un deterioro sin precedentes de la ética pública.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

"El presidente ha torpedeado todo lo que huela a separación de poderes", insistió Sémper, en referencia a los choques del Gobierno con el Poder Judicial y los medios que han informado sobre el caso Koldo y otras presuntas irregularidades.El desafío de Expósito: "Que Feijóo se retrate"

Mientras Sémper centró su discurso en la crítica al Gobierno, Expósito fue más allá y emplazó al PP a pasar a la acción. El director de La Linterna consideró que la oposición no puede limitarse a esperar que Sánchez dimita, sino que debe forzar una votación en el Congreso, aunque sea simbólica.

"La situación es para que todo el mundo se retrate", insistió. "Si Feijóo presenta la moción, veremos quién la apoya. Pero dejar que Sánchez siga gobernando sin un debate serio es una rendición". Expósito descartó que importe quién tome la iniciativa —el PP o Vox— y rechazó las disputas partidistas: "Esto no es cuestión de protagonismos, sino de obligar a los partidos a definirse".

El PP, entre la presión interna y la falta de apoyos

Las declaraciones de Expósito reflejan el malestar de parte de la derecha mediática con la cautela de Feijóo, quien hasta ahora ha evitado promover una moción por falta de garantías —el PP y Vox suman 150 escaños, lejos de los 176 necesarios—. Sin embargo, el mensaje del periodista apunta a que, más que por el resultado, una moción serviría para marcar un relato de "ruptura" con el Gobierno.

Sémper, por su parte, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de presentarla y se limitó a exigir responsabilidades a Sánchez. "Lo democrático no es agarrarse al sillón mientras se desacredita a los fiscales, sino asumir las consecuencias", concluyó.