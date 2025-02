Jorge Morales de Labra, experto energético, avisa de que hay otra explicación al debate de las centrales nucleares: "Nos están engañando"

Bruselas ha pedido a los países miembros de la Unión Europea que rebajen o eliminen los impuestos de la luz para rebajar su precio. Además, insta a invertir en redes, a acelerar el despliegue de las renovables para abaratar el costo energético de industrias u hogares. Y es que la energía cuesta en Europa más que en otras regiones del mundo. Y es que, según las cifras de European PPA Price Index Report, aunque España y Finlandia son los dos países con la electricidad más barata de Europa, el continente se queda atrás del resto del mundo.

En Irán es la región con la energía más barata, con un costo de apenas 0,002 USD por kWh, y Etiopía, donde la tarifa promedio alcanza 0,003 USD por kWh. Venezuela, China, Rusia o Estados Unidos están en la parte baja en cuanto al coste de precios, según recoge Portal Solar. Así, los ocho más caros son europeos.

Jorge Morales de Labra, experto energético y director de Próxima Energía, explica en La Linterna que la energía en España tiene dos impuestos: “El impuesto especial de electricidad, que en este momento está en el 5,1% y el IVA, que en este momento está en el tipo general, que es el 21%”. Así, el argumento de Bruselas, apunta el colaborador, es que los países de la Unión bajen el IVA al 5%.

Antena 3 Jorge Morales de Labra

El problema del gas

Para Morales de Labra, el problema de que Europa esté pagando la energía más cara que el resto de países del mundo es que estos tienen gas. “En Estados Unidos son exportadores de gas, en Rusia, por supuesto, también son exportadores de gas, pero es que nosotros en Unión Europea no tenemos gas”. Recuerda, eso sí, que aunque Noruega tiene gas, el resto de Europa no lo tiene. Así, asegura que es clave que el recibo de la luz esté vinculado al precio del gas.

“Bruselas ha dicho que lo desvinculemos, y España y Portugal dieron ejemplo con la 'excepción ibérica', algo que se puede exportar al resto del continente y tiremos de renovables” para evitar cargos abusivos. Y es que, recuerda el experto energético, hay empresas de datos que quieren mudarse a nuestro país porque en primavera y verano el precio de la energía “se hunde por la cantidad de sol, el precio es negativo”. Eso sí, advierte de que esas mismas compañías tienen dudas por el volumen de impuestos.

El debate de las centrales nucleares

Según datos del Consejo de Seguridad Nuclear, en estos momentos existen cinco centrales nucleares en explotación en España, con un total de siete reactores. No obstante, uno de los grandes debates energéticos de los últimos meses es el cierre de las mismas y la dependencia del gas, sobre todo en pleno conflicto en Ucrania. Así, y según recoge el diario El Independiente, en nuestro país se ha desmantelado de manera total la central de José Cabrera, en Guadalajara, y parcialmente la de Vandellós I en Tarragona. Incluso en 2023 ha comenzado a desmantelarse la de Santa María de Garoña, en Burgos.

No obstante, Morales de Labra avisa de que, aunque hay muchas opiniones de tipo de si las nucleares son limpias o no, no se están poniendo “los números aquí, de verdad, negro sobre blanco”. “El problema de nucleares es un problema económico”, aclara. “Llevan ya 40 años funcionando y están cerca de su momento de desmantelamiento, que se puede prologar diez o veinte años más, pero el tema es que luego dejan una factura y esa factura que dejan es milmillonaria”, comenta el experto en COPE. Y es que, insiste, “no son dos duros lo que cuesta desmantelar una central”.

Nos engañan, dicen que las nucleares es un tema político ideológico y, en realidad, es económico" Jorge Morales de Labra Experto energético y director de Próxima Energía

Así, las propias empresas le dicen al gobierno que si no les bajan los impuestos, prolongan las centrales de nucleares, a lo que el gobierno responde que los impuestos no son para construir hospitales, sino para dotar un fondo para luego desmantelar sus propias centrales. “Yo lo que echo de menos es que, de verdad, entre las dos partes pongan los números encima de la mesa y digan, mire, cerrar las centrales nucleares cuestan 100.000 millones, y resulta que en el fondo hay 30.000, entonces, ¿quién pone los 70.000 restantes?” demanda el divulgador energético.

“Pero de esto no se habla y el debate, de verdad, es un debate falso, porque se nos está engañando, se nos está diciendo que es un tema político ideológico y, en realidad, por detrás lo que es un tema es meramente económico”, concluye.